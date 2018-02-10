گوگل پیام رسان مخصوص اندروید می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ماشابل، به نظرمی رسد گوگل قصد دارد یک اپلیکیشن پیام رسان برای اندروید بسازد.

این اقدام در رقابت با iMessage آیفون انجام می شود. به این ترتیب کاربران اندروید می توانند با استفاده از مرورگرهای وب نیز برای یکدیگر پیام ارسال کنند. زیرا با توجه به کدی که در آخرین نسخه از اپلیکیشن Android Messages وجود دارد، به نظر می رسد نسخه جدید مجهز به بخش مبتنی بر وب نیز باشد.

این کد نشان می دهد سیستم مبتنی بر کد QR است و به همین دلیل کاربران اندروید می توانند با اسکن کردن آن، موبایل هاو رایانه هایشان را بهم متصل کنند. همچنین این ویژگی احتمالا در مرورگرهای مختلف از جمله کروم، Safari، فایرفاکس، اینترنت اکسپلورر، اوپرا و مایکروسافت ادج پشتیبانی می شود.

البته گوگل از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است. اما مدت هاست که این شرکت تصمیم دارد اپلیکیشن پیام رسان خود را ارتقا دهد.