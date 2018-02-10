خودروی تسلا در آسمان رصد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوزویک، ستاره شناسان خودروی رودستر الون ماسک را در فضا رصد کردند.

آنها به وسیله تلسکوپی در آریزونا این خودرو را که نقطه ای کوچک در انبوه ستارگان بود، مشاهده کرده اند. آنها با اطلاعات آزمایشگاه جت پروپولسیون ناسا توانستند به طور مستقیم تصویر خودرو را ثبت کنند.

این درحالی است که روز سه شنبه اسپیس ایکس خودروی قرمز رودستر تسلا را همراه موشک فالکون هوی به آسمان فرستاد.

این موشک خودرو را فراتر از هدف تعیین شده در مدار مریخ پرتاب کرد. الون ماسک مدیر اسپیس ایکس، ابتدا اعلام کرد خودرو به سمت کمربند سیارکی حرکت می کند اما این تخمین کمی زودهنگام بود. اکنون به نظر می رسد خودرو در فاصله ۱۶۰ میلیون مایلی خورشید است. حال آنکه کمربند سیارکی در فاصله ۲۰۰ میلیون مایلی خورشید قرار دارد.

این ماموریت گامی مهم در سفر انسان به سمت مریخ است.