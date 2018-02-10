به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید صفایی عصر شنبه در آیین کلنگزنی و افتتاح پروژههای عمرانی شهر خارگ در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عصر امروز به حضور اعضای شورای اداری شهر خارگ شش پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۷ میلیارد ریال در حوزه عمران شهری جزیره خارگ کلنگزنی و افتتاح شد.
وی افزود: اصلاح پیادهرو، آسفالت نوسازی و بهسازی معابر عمومی و افتتاح پروژه دفع آبهای سطحی از جمله این پروژهها بود که با توکل به خداوند منان افتتاح و یا کلنگ زنی شد.
شهردار خارگ تصریح کرد: مردم شریف جزیره خارگ شایسته دریافت بهترین خدمات هستند و تلاش مجموعه شورا و شهرداری خارگ ایجاد محیط آرام و نشاط است.
صفایی گفت: یکی از موارد که در این دوره شهرداری خارگ مد نظر خود قرار دادیم پروژههای صفر تا صد است، یعنی در هر کدام از معابر و یا کوچهها پروژهای تعریف میشود و تمامی جوانب به صورت یک پکیج در آن دیده شده است که دوباره کاری در امور شهرداری و حوزه عمران را شاهد نباشیم.
نظر شما