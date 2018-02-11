جوی آرام در اغلب جاده های کشور/۶محور مسدود است

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس راهور ناجا آخرین وضعیت جوی و ترافیکی یکشنبه تا ساعت ۹ صبح را به شرح زیر اعلام کرد:

برابر آخرین گزارش های دریافتی تا این لحظه، بارش برف در استان خراسان جنوبی (محور بیرجند-قائن) گزارش شده است و سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار هستند.

محور اولنگ –شاهرود در استان های گلستان و سمنان، محور دیزین-شمشک در استان های تهران و البرز، محور فرعی گنجنامه-تویسرکان در استان همدان، محور یاسوج-پادنا در استان کهگیلویه و بویراحمد بعلت بارش برف مسدود می باشد و محور جایگزین یاسوج-سمیرم-پادنا می باشد، در استان های اردبیل و گیلان محور پونل -خلخال به علت بارش شدید برف و عدم ایمنی کافی، در استان های قزوین و رشت باند جنوبی آزادراه قزوین-رشت به علت ریل گذاری مسدود و .مسیر جایگذین محور قدیم قزوین-رشت اعلام شده است.

محورهایی که دارای محدودیت هستند به شرح زیر اعلام شده است:

۱-در استان های البرز و مازندران محور کرج-چالوس تا تاریخ ۹۶/۱۲/۲۰ روزهای شنبه-یکشنبه-دوشنبه و سه شنبه هر هفته جهت انجام عملیات راهسازی در حوزه استان مازندران از ساعت ۲۱۳۰ و در حوزه استان البرز از ساعت ۲۳۰۰ الی ۰۵۰۰ بامداد روز بعد مسدود می گردد. همچنین در حوزه استان البرز (محورکرج-چالوس حدفاصل کیلومترصفر تا ۷۵)تاتاریخ ۹۶/۱۲/۲۰ روزهای شنبه , یکشنبه , دوشنبه و سه شنبه(از ساعت۰۸۰۰الی ۱۷۰۰)و روزهای چهارشنبه(از ساعت ۰۸۰۰الی ۱۲۰۰)-عملیات آسفات کاری و همزمان با عبور ترافیک خواهد داشت.

-۲غرب استان تهران(محور قدیم تهران-قم حدفاصل ۱۵تا۴۸)تا تاریخ ۹۶/۱۲/۲۰روزهای شنبه,یکشنبه,دوشنبه و چهارشنبه (از ساعت ۰۸۰۰الی ۱۸۰۰)و روزهای سه شنبه از ساعت ۰۸۰۰الی ۱۴۰۰عملیات جاده ای و همزمان باعبور ترافیک انجام خواهد شد.

۳-محور هراز محدوده تونل امامزاده هاشم؛ از تاریخ ۹۶/۱۰/۲۰ لغایت ۹۶/۱۲/۱۵ به استثنای ایام الله ۲۲ بهمن (از تاریخ ۹۶/۱۱/۱۹ الی ۹۶/۱۱/۲۴ ) بمنظور رفع مشکلات ناشی از نفوذ آب و ایمن سازی تونل, همه روزه بصورت ۲۴ ساعته مسدود خواهد شد.در زمان انسداد تردد از محور قدیم هراز, محدوده گردنه امامزاده هاشم انجام خواهد شد.

۴-آزادراه قزوین-کرج حدفاصل کیلومتر صفر تا ۲۵ ؛ از تاریخ ۹۶/۱۰/۱۷ الی ۹۶/۱۲/۱۶ روزهای شنبه از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۸:۰۰ و روزهای یکشنبه , دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۸:۰۰ روزهای چهارشنبه هر هفته از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۲:۰۰ به استثنای ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه اجرای عملیات راهسازی همزمان با عبور ترافیک انجام خواهد شد.

۵-لاین شمالی محور قدیم قزوین-رشت محدوده کیلومتر ۵۵ از تاریخ ۹۶/۰۹/۰۵ الی ۹۶/۱۲/۱۵ روزهای شنبه , یکشنبه , دوشنبه , سه شنبه از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۸:۰۰ و روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۲:۰۰ هر هفته به استثنای روزهای پنجشنبه و جمعه و ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه اجرای عملیات راهسازی همزمان با عبور ترافیک و انسداد یک خط عبور و با رعایت جوانب احتیاط انجام خواهد شد.

۶-آزادراه قزوین-کرج حدفاصل کیلومتر صفر تا ۳۹؛ از تاریخ ۹۶/۱۱/۱۵الی ۹۶/۱۲/۲۰روزهای شنبه از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۷:۰۰ و روزهای یکشنبه , دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰ روزهای چهارشنبه هر هفته از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۲:۰۰ به استثنای ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه اجرای عملیات راهسازی همزمان با عبور ترافیک انجام خواهد شد.