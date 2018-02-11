  1. سیاست
  2. سایر
۲۲ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۲۱

۲۲ بهمن تماشایی؛

جشن سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد

جشن سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد

جشن سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی دقایقی پیش در میدان آزادی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جشن سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی دقایقی قبل با قرائت آیاتی از قرآن کریم در میدان آزادی آغاز شد.

در این مراسم مهمانان خارجی، سفرا و نمایندگان کشورهای مختلف، خانواده شهدا و جانبازان و اقشار مردم حضور دارند.

 قرار است پس از قرائت قرآن و اجرای سرود جمهوری اسلامی ایران توسط گروه رزم نوازان ارتش، گروه سرود ۱۳۵۷ نفری دانش آموزان  سرود همگانی اجرا کنند.

همچنین سقوط چتر بازان نیروهای مسلح از دیگر برنامه های جشن سی و نهم انقلاب است.در این مراسم رئیس جمهور اسلامی کشورمان در جمع راهپیمان۲۲ بهمن سخنرانی خواهد کرد.

کد مطلب 4224881

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها