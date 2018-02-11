جشن سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشن سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی دقایقی قبل با قرائت آیاتی از قرآن کریم در میدان آزادی آغاز شد.



در این مراسم مهمانان خارجی، سفرا و نمایندگان کشورهای مختلف، خانواده شهدا و جانبازان و اقشار مردم حضور دارند.



قرار است پس از قرائت قرآن و اجرای سرود جمهوری اسلامی ایران توسط گروه رزم نوازان ارتش، گروه سرود ۱۳۵۷ نفری دانش آموزان سرود همگانی اجرا کنند.

همچنین سقوط چتر بازان نیروهای مسلح از دیگر برنامه های جشن سی و نهم انقلاب است.در این مراسم رئیس جمهور اسلامی کشورمان در جمع راهپیمان۲۲ بهمن سخنرانی خواهد کرد.