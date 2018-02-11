بر اساس خط قرمزهایی که وضع کرده ایم، ادامه می دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سما، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در اظهاراتی پس از سقوط جنگنده اف ۱۶ این رژیم اعلام کرد: خط قرمزهای واضحی ترسیم کردیم و بر اساس آن کار خود را خواهیم کرد.

نتانیاهو در ادامه مدعی شد: ضربات سختی به نیروهای ایرانی در سوریه وارد کردیم.

پدافند هوایی سوریه شنبه (دیروز) یک فروند جنگنده اف ۱۶ این رژیم را پس از تجاوز به خاک سوریه مورد هدف قرار داد و ساقط کرد.

بعد از سرنگونی این جنگنده، اسرائیل به ۱۲ هدف در خاک سوریه حمله کرده که هشت هدف سوری و چهار هدف ایرانی بوده است.

در عین حال مقامات رژیم صهیونیستی اعلام کردند قصد جنگ ندارند و عملیات از نظر آنها تمام شده است.