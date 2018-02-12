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۲۳ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۵۱

خرابی دو ماهه دستگاه سی تی اسکن در فردوس؛

۶ مصدوم حادثه اتوبوس دیهوک_فردوس به بیرجند اعزام شدند

۶ مصدوم حادثه اتوبوس دیهوک_فردوس به بیرجند اعزام شدند

بیرجند- رئیس اورژانس فردوس گفت: به دلیل خرابی دستگاه سی تی اسکن در بیمارستان فردوس ۶ نفر از مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس در محور فردوس- طبس به بیمارستان های بیرجند اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر؛ مجید نقره دانی در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: مصدومان با یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به بیمارستان های بیرجند اعزام شده اند.

وی با بیان اینکه این حادثه دلخراش ۳۶ مصدوم و ۹ کشته داشته است، عنوان کرد: ۱۷ نفر از مصدومان به بیمارستان فردوس اعزام شده اند.

به گفته وی دستگاه سی تی اسکن بیمارستان فردوس یک و نیم ماه است که خراب است و امکان خدمات دهی به بیماران را در این زمینه نداریم.

 وی با بیان اینکه سه نفر از مصدومان اعزام شده به فردوس دچار قطع عضو شده اند، افزود:حال یک نفر از مصدومان وخیم است که دقایقی دیگر با اورژانس هوایی به بیرجند منتقل می شود.

کد مطلب 4225632

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