۶ مصدوم حادثه اتوبوس دیهوک_فردوس به بیرجند اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر؛ مجید نقره دانی در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: مصدومان با یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به بیمارستان های بیرجند اعزام شده اند.

وی با بیان اینکه این حادثه دلخراش ۳۶ مصدوم و ۹ کشته داشته است، عنوان کرد: ۱۷ نفر از مصدومان به بیمارستان فردوس اعزام شده اند.

به گفته وی دستگاه سی تی اسکن بیمارستان فردوس یک و نیم ماه است که خراب است و امکان خدمات دهی به بیماران را در این زمینه نداریم.

وی با بیان اینکه سه نفر از مصدومان اعزام شده به فردوس دچار قطع عضو شده اند، افزود:حال یک نفر از مصدومان وخیم است که دقایقی دیگر با اورژانس هوایی به بیرجند منتقل می شود.