  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اندیشکده ها
۲۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۴۴

با ارائه ابوالفضل ساجدی؛

درس گفتار زبان دین برگزار می شود

درس گفتار زبان دین برگزار می شود

دومین درس گفتار با موضوع زبان دین با ارائه حجت الاسلام ابوالفضل ساجدی در موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قطب علمی فلسفه دین وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، با همکاری موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) اقدام به برگزاری سلسله درس گفتارهایی با موضوعات دین و پیشرفت، زبان دین و نقد مبانی تاریخ‌مندی قرآن نموده است.

دومین درس گفتار با موضوع زبان دین با ارائه حجت الاسلام ابوالفضل ساجدی در سالن اندیشه موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) ۲۵ بهمن ماه ساعت ۱۸ برگزار خواهد شد. 

همچنین درس گفتار نقد مبانی تاریخ‌مندی قرآن، با ارائه حجت الاسلام محمد عرب‌صالحی در روزهای ۲۵ بهمن‌ و ۲ اسفندماه سال جاری از ساعت ۱۶:۰۰ در موسسه امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4225714

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها