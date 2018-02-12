درس گفتار زبان دین برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، قطب علمی فلسفه دین وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، با همکاری موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) اقدام به برگزاری سلسله درس گفتارهایی با موضوعات دین و پیشرفت، زبان دین و نقد مبانی تاریخ‌مندی قرآن نموده است.

دومین درس گفتار با موضوع زبان دین با ارائه حجت الاسلام ابوالفضل ساجدی در سالن اندیشه موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) ۲۵ بهمن ماه ساعت ۱۸ برگزار خواهد شد.

همچنین درس گفتار نقد مبانی تاریخ‌مندی قرآن، با ارائه حجت الاسلام محمد عرب‌صالحی در روزهای ۲۵ بهمن‌ و ۲ اسفندماه سال جاری از ساعت ۱۶:۰۰ در موسسه امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.