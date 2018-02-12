به گزارش خبرنگار مهر، روزیگول بردی‌اف در نشست خبری پیش از بازی ساعت ۱۷:۱۵ فردا سه شنبه بین تیم های فوتبال نس قارشی ازبکستان و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران گفت: سعی می کنم مقابل پرسپولیس بازی خیلی خوب و بزرگی را انجام دهیم. می دانیم پرسپولیس یکی از تیم های خوب ایران است.

سرمربی نسف قارشی ازبکستان تصریح کرد: همانطور که می دانید در گروه بسیار سختی قرار گرفتیم. برایمان افتخار است که مقابل تیم های قوی بازی می کنیم. طبیعی هم هست که بازی این تیم ها را بشناسیم.

وی افزود: تیم بسیار جوانی داریم و بازی فردا می تواند کار سختی برایمان به همراه داشته باشد.

بردی‌اف در پاسخ به این سوال که در بازی فردا با پرسپولیس دنبال چه نتیجه ای هستید؟ گفت: همه می دانیم که بازی سختی داریم. فردا می رویم تا بازی زیبا انجام دهیم و بتوانیم حداقل امتیاز را در ورزشگاه آزادی بگیریم.

وی در خصوص شانس صعود نسف قارشی به مرحله بعدی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: مسلما بهترین تیم ها را در گروهمان داریم. باید بازی ها انجام شود. آنوقت می توان گفت شانسی برای صعود داریم یا نه. تیم ما بسیار جوان است. اکثر بازیکنانمان در همین رده سنی هستند و کار بسیار سختی مقابل پرسپولیسی داریم که بازیکنان خیلی خوبی دارد.

سرمربی نسف قارشی در خصوص اینکه آیا مقابل پرسپولیس دست به تاکتیک دفاعی خواهد زد یا نه؟ گفت: ما نمی توانیم بگوییم در ورزشگاه آزادی می خواهیم از همان ابتدا برای حمله کردن به میدان برویم. می خواهیم با امتیاز از ورزشگاه خارج شویم. تمام تلاشمان را هم می کنیم که حداکثر امتیاز را از بازی فردا کسب کنیم. در طول بازی رفته رفته به دروازه حریف نزدیک می شویم.

وی ادامه داد: باز هم می گویم تیم جوانی داریم و می خواهیم در بازی سختی که فردا داریم به موقعیت های بهتری دست پیدا کنیم. می رویم تا با همین بازیکنان جوان مقابل پرسپولیس امتیاز بگیریم.

بردی اف درباره شناخت خود از بازیکنان پرسپولیس اظهار داشت: من تقریبا شناخت کافی روی بازیکنان پرسپولیس پیدا کرده ام. مسلما برای مهار دو مهاجم خطرناک پرسپولیس نقشه هایی داریم.

سرمربی نسف در پایان درباره اینکه آیا از بازی در ورزشگاه پر از تماشاگر آزادی نگران نیست؟ گفت: آرزوی این را می کردیم که مقابل تیمی بازی کنیم که تماشاگران زیادی داشته باشد. امیدوارم فردا هم ورزشگاه آزادی پر شود تا بازیکنانم بازی جذابی را انجام دهند. مقابل استقلال تهران هم در آزادی بازی کردیم که حدود ۴۰ الی ۵۰ هزار هوادار آمدند و بازی جذابی را انجام دادیم.