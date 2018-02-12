اقدامات طرح ملی حفظ قرآن کریم بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دور جدید فعالیت ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم که از نوزده آذرماه همزمان با سالروز تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی آغاز شده هماکنون به پله هشتم رسیده است و قرار است نهمین جلسه آن روز سه شنبه ۲۴ بهمن ماه به میزبانی سازمان دارالقرآن الکریم برگزار شود. طبق برنامه ریزی صورت گرفته امید است در این جلسه بررسی اقدامات ملی باقی مانده چند دستگاه باقیمانده به پایان برسد.
در حال حاضر اقدامات نهادها و دستگاههای مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیرخانه شورای قرآن حوزویان، آستان قدس رضوی و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی یا بررسی نشده یا بررسی آنها تکمیل نشده است.
در نشست یک روزه جلسه کارشناسی قبلی که در شهر مقدس قم به میزبانی مرکز تربیت مربی سازمان اوقاف و خیریه برگزار شده بیشتر اقدامات بررسی و نهایی شد.
در هفته جاری و هفته گذشته سه جلسه مقدماتی در وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شرکت ایز ایران برای بررسی نحوه طراحی و ارتباط سامانههای حفظ قرآن کشور برگزار شده است.
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