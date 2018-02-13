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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۱۵

«همسایگان جنگل» عید امسال مهمان بچه های ایران می شوند

«همسایگان جنگل» عید امسال مهمان بچه های ایران می شوند

مجموعه انیمیشن «همسایگان جنگل» به تهیه کنندگی حمیدرضا ریاحی دهکردی و کارگردانی مهرداد محتشمی برای گروه سنی کودک، با تکنیک ۳ بعدی در ۳۰ قسمت ۷ دقیقه ای در حال تولید است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز پویانمایی صبا، حمیدرضا ریاحی تهیه کننده مجموعه انیمیشن «همسایگان جنگل» گفت: در حال حاضر ۱۵ قسمت از این مجموعه آماده پخش شده که بچه ها می توانند نوروز سال ۹۷ از شبکه های مختلف سیما شاهد پخش آن باشند. همچنین ۵ قسمت دیگر آن مراحل دوبله خود را می گذراند که به زودی آماده پخش خواهد شد.

وی ادامه داد: سعی داشتیم ضمن توجه به پر کردن اوقات فراغت، مخاطب را با مفاهیم و موارد اخلاقی-اجتماعی مانند احترام به حقوق دیگران، پرهیز از صفات نکوهیده (دروغ، دزدی، تهمت و ...) صداقت و راستی، کمک به دیگران، احترام به یکدیگر، تعاون (همکاری و یاری رساندن)، حفظ محیط زیست (محل زندگی) آشنا کنیم و با کارکردهای آموزشی، سرگرمی و تربیتی منشاء اثر باشیم.

این مجموعه که به قلم محمد امید به رشته تحریر درآمده است به زندگی چند حیوان در یک جنگل می پردازد که در کنار هم برای رفع مشکلات، دست به اقداماتی می زنند و از قِبل آن نتایج مثبت و منفی حاصل می شود. علاوه بر آن، هر از گاهی، سر و کله شکارچی (شخصیت منفی داستان) در جنگل پیدا می شود که باعث دردسرهای جدیدی برای حیوانات خواهد بود.

کد مطلب 4227069
عطیه موذن

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    نظرات

    • mohammad salehi US ۱۴:۳۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
      1 0
      پاسخ
      به نظر که انیمیشن خوبی میاد دوست دارم ببینم حتما
    • علیرضا محمدی US ۱۵:۱۲ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
      1 0
      پاسخ
      داره کم کم سطح انیمیشنای صبا بالا میره تبریک میگم بهشون و هم به گروه سازنده این انیمیشن
    • رفعت کرمانی IR ۲۲:۰۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
      1 0
      پاسخ
      سلام امیدوارم زودتر پخش بشه

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