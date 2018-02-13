تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک سوریه را محکوم می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد وحیدی وزیر اسبق دفاع عصر امروز در حاشیه مراسم ترحیم والده مرتضی مبلغ با اشاره به انهدام یک فروند جنگنده رژیم صهیونیستی در سوریه اظهار داشت: ما به ارتش، ملت و دولت سوریه تبریک می گوییم؛ حق آن ها بود که مقابله کنند و مقاومت هم کردند. روند آن ها از این پس هم باید بر مبنای مقاومت باشد.

وی افزود: البته همه باید این تجاوزها را محکوم و عمل ارتش سوریه را تشویق می کردند. متاسفانه کم می بینیم که دولت های عربی که باید چنین تجاوزهایی را محکوم کنند، عکس العملی نشان ندادند که این جای تاسف دارند.

سردار وحیدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کار هیئت عالی نظارت بر سیاست های کلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام از چه زمانی آغاز می شود گفت: این هیئت بر اساس یک آیین نامه، نظارت های خود را انجام خواهد داد.

وی تصریح کرد: اعضای این هیئت به تازگی مشخص شده اند و در آینده نزدیک کار خود را پیگیری خواهند کرد.