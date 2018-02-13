پارلمان اصلاحات، جمع بالادستی شورای عالی اصلاح طلبان خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات عصر امروز در حاشیه مراسم ترحیم والده مرتضی مبلغ درباره روند تغییرات در شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان اظهار داشت: نتیجه تغییرات به زودی اعلام می شود؛ روند تغییرات بر مبنای همان روند قبلی است منتهی به جای برخی اعضای شورای عالی که فرصت حضور در جلسات را نداشتند، عده جدیدی جایگزین می شوند.

وی افزود: همچنین احزاب جدیدی که از طرف شورای هماهنگی جبهه اصلاحات معرفی می شوند، به ترکیب شورای عالی اصلاح طلبان اضافه خواهند شد. در مجموع فکر می کنم که این ترکیب نسبت به قبل جامع تر باشد.

موسوی لاری درباره طرح پارلمان اصلاحات گفت: اینکه مجموعه اصلاح طلبان سطح کشور، بتوانند هرازچندگاهی دور هم جمع شوند و درباره جهت گیری ها و مسائل عمومی کشور نظر بدهند، بسیار خوب است.

وی در همین باره افزود: به نظر ما تشکیل پارلمان اصلاحات با شورای عالی اصلاح طلبان دوگانگی ندارد و این پارلمان، جمع بالادستی شورای سیاسیت گذاری خواهد بود.

موسوی لاری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کواکبیان گفته پارلمان اصلاحات برای جایگزینی شورای سیاست گذاری است گفت: کواکبیان یک نفر است و ممکن است این نظر را داشته باشد اما جمع بندی نهایی این است که مجمعی از کلیه اصلاح طلبان مرکز و استان ها به وجود بیاید که مجموعه بالادستی شورای عالی سیاست گذاری خواهند بود.

وزیر کشور دولت اصلاحات در پاسخ به این سوال که تصمیم گیری های مربوط به انتخابات در کدام نهاد انجام می شود گفت: کارهای عمومی مربوط به جریان اصلاحات در پارلمان اصلاحات مورد بحث قرار می گیرد و در شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان، عملیاتی خواهد شد.

موسوی لاری درباره مخالفت برخی اعضای شورای عالی اصلاح طلبان با طرح پارلمان اصلاحان اظهار داشت: با تعریفی که ارائه کردم، بعید است کسی مخالف این طرح باشد.

وزیر کشور دولت اصلاحات در پاسخ به این سوال که شاید مخالفین پارلمان اصلاحات نظر شما را قبول نداشته باشند گفت: آن ها ممکن است این نظر را قبول نداشته باشند اما ما به نظر واحد می رسیم.