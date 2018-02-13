به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، بنعلی ایلدریم نخست وزیر ترکیه قرار است فردا ۱۴ فوریه در برلین با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیدار کند.

استفان سایبرت سخنگوی دولت آلمان در این باره اعلام کرد: در این دیدار طرفین درباره روابط دوجانبه و موضوعات بین المللی با یکدیگر رایزنی خواهند کرد.

نخست وزیر ترکیه همچنین در کنفرانس امنیتی مونیخ که در روز های ۱۶ و ۱۷ فوریه سال جاری میلادی برگزار می شود، سخنرانی می کند.

این در حالیست که در حدود یک سال گذشته روابط میان دو کشور رو به سردی گرائیده است. ترکیه آلمان را متهم می کند که از برخی از عوامل کودتای سال ۲۰۱۶ میلادی در این کشور حمایت می کند؛ حال آنکه برلین اعلام کرده است که آنکارا به بهانه مبارزه با عوامل کودتا به سرکوب مخالفان خود مبادرت ورزیده است.