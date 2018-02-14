راهکار مجلس برای تسهیل واگذاری پروژه های عمرانی بلاتکلیف

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی نوبت صبح (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی نمایندگان با تصویب بندی از بخش درآمدی لایحه بودجه به دستگاه های اجرایی ذیربط اجازه دادند پروژه های موضوع این تبصره (عمرانی) بدون اخذ مصوبه هیات وزیران (موضوع ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی) به فروش برسانند.

محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با این بند گفت: در مصوبات اخیر قانون لایحه بودجه تسهیلاتی برای واگذاری پروژه های عمرانی بلاتکلیف در نظر گرفته شده مانند مشوق های مالیاتی و عدم اخذمصوبه هیات وزیران برای فروش این پروژه ها اما هیچ کدام از این اقدامات نمی تواند اراده دولت را برای واگذاری پروژه های عمرانی اصلاح کند.

وی ادامه داد: روش واگذاری و قیمت واگذاری پروژه های عمرانی مناسب نیست و دولت به جای اصلاح این روش ها به قوانین دیگر صدمه می زند.

پورابراهیمی همچنین از نامه اخیر اتاق بازرگانی به کمیسیون اقتصاد و ریاست مجلس خبر داد و گفت: در این نامه اتاق بازرگانی نسبت به واگذاری پروژه های نیمه تمام به تعاونی های بخش دولتی انتقاد کرده بود.

در پایان نمایندگان با تصویب این بند از لایحه بودجه در راستای تسهیل واگذاری پروژه های عمرانی بلاتکلیف موافقت کردند.