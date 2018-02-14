مجلس ساز و کار استرداد اراضی واگذار شده در دهه ۶۰ را تعیین کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی عصر امروز و بررسی بخش های درآمدی اصلاح شده لایحه بودجه ۱۳۹۷، با تصویب جزء ۳ بند الحاقی ۲ به تبصره ۱۱ لایحه بودجه با تشکیل کمیته ای در استان ها برای تعیین تکلیف اراضی واگذار شده و استرداد آنها موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، در صورتی که اراضی واگذار شده به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی از سال ۱۳۶۰ به بعد در راستای اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته باشند و حکم به استرداد آنها صادر شده باشد و این اراضی دارای مستحدثات باشند و قلع و قمع آنان ممکن نباشد، قیمت آنها به نرخ روز کارشناسی دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.

بر اساس این مصوبه، تشخیص غیرقابل قلع و قمع بودن مستحدثات این اراضی، به عهده کمیته ای متشکل از استاندار، رئیس کل دادگستری استان و مدیرکل مربوطه خواهد بود.

این بند با ۱۳۱ رای موافق، ۴۰ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.