کودکان و نوجوان آرشیو ۱۰۰ ساله نمایش های شکسپیر را می بینند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کمپانی رویال شکسپیر لندن، این کمپانی طی یک برنامه ریزی شرایط سفری جادویی در تولیدات ۱۰۰ ساله تئاتری خود در استراتفورد شهر لندن را برای گروه سنی کودکان، نوجوانان و جوانان فراهم کرده است.

در این برنامه ریزی انجام شده، علاقه مندان به هر روز صبح می توانند از آرشیو تولیدات ۱۰۰ ساله نمایش های ویلیام شکسپیر بازدید کنند و در روند چگونگی تولید این آثار و بازی شخصیت های معروف آثار این نمایشنامه نویس شهیر انگلستانی، قرار گیرند.

همچنین برنامه های آموزشی متنوعی برای کودکان تا جوانان علاقه مند به تئاتر در نظر گرفته شده است.