  1. هنر
  2. تئاتر
۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۲۱

برای برقراری ارتباط با تئاتر

کودکان و نوجوان آرشیو ۱۰۰ ساله نمایش های شکسپیر را می بینند

کودکان و نوجوان آرشیو ۱۰۰ ساله نمایش های شکسپیر را می بینند

کمپانی رویال شکسپیر آرشیو ۱۰۰ ساله تولیدات نمایشی خود در منطقه استراتفورد شهر لندن را به صورت روزانه در معرض دید کودکان، نوجوان و جوانان علاقه مند به تئاتر قرار می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کمپانی رویال شکسپیر لندن، این کمپانی طی یک برنامه ریزی شرایط سفری جادویی در تولیدات ۱۰۰ ساله تئاتری خود در استراتفورد شهر لندن را برای گروه سنی کودکان، نوجوانان و جوانان فراهم کرده است.

در این برنامه ریزی انجام شده، علاقه مندان به هر روز صبح می توانند از آرشیو تولیدات ۱۰۰ ساله نمایش های ویلیام شکسپیر بازدید کنند و در روند چگونگی تولید این آثار و بازی شخصیت های معروف آثار این نمایشنامه نویس شهیر انگلستانی، قرار گیرند.

همچنین برنامه های آموزشی متنوعی برای کودکان تا جوانان علاقه مند به تئاتر در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 4228523
فریبرز دارایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها