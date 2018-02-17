تلاش می کنم تا نفس داشته باشم از مدافعان حرم فیلم بسازم

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حاتمی کیا بعدازظهر شنبه در اکران فیلم به وقت شام که با حضور خانواده شهدای مدافع حرم در سینما هویزه مشهد برگزار شد اظهار کرد: امیدوارم باز اگر نفسی باشد بتوانم از این بچه های مدافع فیلم بسازم. من مشهورم به دیده بان، ولی عقب افتادم نسبت به دیده بانی و بچه های دیگر خیلی جلو رفتند . شما خانواده های شهدا مدافع محبت می کنید بنده را تشویق می کنید.

وی افزود: دعا کنید من و نسل فرزندان ما جرئت کنند و به این حوزه وارد شوند. من دلم نیامد این دعوت را قبول نکنم و در کنار خانواده های این شهیدان به تماشا فیلم ننشینم.

حاتمی کیا تصریح کرد: دومین فیلم من دیده بان در مورد شهید عارفی بود، برایم خیلی سخت بود روزی که در اکران این فیلم در جشنواره متوجه شدم پدر این شهید کنار من نشسته است.

وی ادامه داد: در مورد فیلم به وقت شام، من خیلی فیلم های بچه ها مدافع را نگاه کردم، فیلم هایی که در عملیات بودند در خارج از ایران، جنس عملیات آن جا خیلی فرق دارد و در غربت عمل انجام می گرفت و این همان چیزی است که ما در جنگمان نداشتیم.

حاتمی کیا ابراز کرد: جنگ ما در خاک خودمان بود و یک پشتوانه محکم داشتیم، اما در مورد بچه هایی که به عنوان مدافع حرم رفته بودند خیلی شرایط غم انگیزی بود. این حوزه خیلی غریب بود و البته غربت آن به خاطر مسائل امنیتی بود. خوشحالم که شخص آقای قاسم سلیمانی و آقای ظریف به عنوان سکان دار سیاست خارجی نگاه مثبتی به فیلم داشتند.

وی گفت: من فیلم به وقت شام را ساختم تا مردم ببینند اما فقط توانسته ام ذره ای از مجاهدت این مدافعان را نشان دهم.