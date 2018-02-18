محکومیت مدافع تیم ملی در کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، آرای صادر شده از سوی کمیته تعیین وضعیت فداسیون فوتبال، به شرح زیر است:

* شکایت امیر هوشنگ سعادتی (کارگزار) از رامین رضاییان

پرداخت مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و۲۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق امیر هوشنگ سعادتی

* شکایت نوید دهقان شعار از باشگاه راه آهن یزدان

پرداخت مبلغ ۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و۶/۴۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق نوید دهقان شعار

* شکایت سعید رازانی از باشگاه گل گهر سیرجان

پرداخت مبلغ ۹۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و۱۹/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق سعید رازانی

* شکایت رضا صادقی فرید از باشگاه شهرداری بندرعباس

پرداخت مبلغ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق رضا صادقی فرید

* شکایت جعفر افهمی از باشگاه آلومینیوم اراک

پرداخت مبلغ ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و۱۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق جعفر افهمی

* شکایت مجید مهدی نیک از باشگاه گل گهر سیرجان

پرداخت مبلغ ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق مجید مهدی نیک

* شکایت معصومه فرید غلامی از باشگاه استقلال تهران

پرداخت مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق معصومه فرید غلامی

آرای صادره غیر قطعی بوده و در مهلت ۷ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف فدراسیون می باشند. ضمنا در صورت عدم پرداخت مبالغ قید شده در مهلت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ دادنامه های قطعی شده ، با درخواست متقاضی ، پرونده به کمیته انضباطی ارسال می شود.