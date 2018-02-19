عوامل اختلال در پرواز کرمان – تهران دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، دادخدا سالاری گفت: شنبه این هفته در پی تماس تلفنی فرد ناشناسی با مسئولان فرودگاه کرمان مبنی بر وجود مواد ممنوعه و منفجره در هواپیمای پرواز کرمان – تهران، با همکاری پلیس فرودگاه و یگان حفاظت سپاه دستور توقف پرواز صادر و با توجه به اهمیت موضوع بلافاصله مسافران از داخل هواپیما تخلیه و عملیات جستجو جهت کشف مواد خطرساز آغاز شد.

سالاری افزود: در این بررسی‌ها به موارد مشکوکی برخورد نشد و رسیدگی به موضوع و افرادی که اقدام به تماس تلفنی کذب مبنی بر وجود بمب در هواپیما داشتند، در دستور کار پلیس فرودگاه قرار گرفت.

دادستان کرمان تصریح کرد: عوامل اصلی انتشار این خبر کذب در کمتر از یک ساعت شناسایی و با حکم مقام قضایی چهار نفر از متهمانی که تماس تلفنی گمراه کننده به پلیس را داشته و موجبات لغو پرواز را فراهم کرده بودند با اقدامات فنی و پلیسی شناسایی و با حکم قضایی دستگیر شدند؛ تحقیقات از این افراد برای ریشه یابی موضوع ادامه دارد.