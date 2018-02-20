ورود نیروهای مردمی وابسته به ارتش سوریه به شهر عفرین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مسئولان نظامی در پیشگامان نیروهای مردمی وابسته به اترش سوریه وارد شهر عفرین شده اند.

بر اساس این خبر این نیروها که از «نبل و زهرا» آمده بودند دقایقی پیش به شهر عفرین رسیده بودند.

این نیروها برای حمایت از نیروهای مدافع خلق کُردی برای مقابله با ترکیه وارد شهر عفرین شده اند. خبرنگار المیادین گزارش داد که حضور این نیروهای مورد حمایت ارتش سوریه در عفرین حامل پیامی از سوی دولت سوریه به ترکیه است و به آنکارا اعلام می کند که اجازه حضور نظامی این کشور در خاک سوریه را نمی دهد.

از سوی دیگر نماینده یگان های مدافع خلق کردی نیز ضمن تأیید این خبر گفت امروز نیروهای وابسته به ارتش سوریه وارد شهر عفرین شدند تا شانه به شانه نیروهای کُردی از این شهر در برابر تجاوز ترکیه و معارضان مسلح دفاع کنند.

وی همچنین در خصوص تعداد نظامیانی که وارد این شهر شده اند هم گفت که امکان اعلام تعداد نیروهایی که وارد عفرین شده اند وجود ندارد زیرا این اطلاعات نظامی و محرمانه است.