تولید آجر با پسماند کارخانه شن و ماسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر سید حسام مدنی، اولین محقق فوق دکتری دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص طرح خود مبنی بر «تولید مصالح ژئوپلیمری از پسماند کارخانه های شن و ماسه» گفت: این طرح به امکان سنجی استفاده از پسماند کارخانه های شن و ماسه برای تولید مصالح ژئوپلیمری می پردازد.

وی اظهار کرد: در سال های اخیر حجم پسماند این کارخانه ها که در فرآیند شستشوی سنگدانه تولید می شود در برخی مناطق همچون شرق تهران به شدت بالا رفته است به گونه ای که تبدیل به یک مسئله زیست محیطی و اقتصادی شده و برخی کارخانه ها در شرف تعطیلی هستند.

وی با بیان اینکه همچنین فرآیند تولید آجر به شکل سنتی آن به لحاظ حذف تدریجی یارانه های سوخت چندان توجیه اقتصادی ندارد، اظهار کرد: حجم بالای گازهای آلاینده در فرآیند تولید آجر نیز با مبانی توسعه پایدار در تعارض است.

وی بیان داشت: با توجه به این معضلات، سعی کردیم که به یک روش سبز از پسماند کارخانه های شن و ماسه در تولید آجرهای مدرن ژئوپلیمری استفاده کنیم.

مدنی افزود: این روش نیاز به حرارت و مصرف سوخت بالا ندارد و آجرها حتی در دمای محیط یا حداکثر دمای ۶۰ درجه سانتیگراد قابل تولید هستند.

این محقق دانشگاه صنعتی امیرکبیر تصریح کرد: مشابه آجرهای تولید شده در سطح جهانی وجود ندارد و طبق مستندات موجود تنها یک کارخانه در استرالیا از مصالح متفاوت تولید آجر ژئوپلیمری را دارد.

وی در خصوص روش کار خود در این پروژه گفت: طی این پروژه در مورد محصولات ژئوپلیمری یک مطالعه آزمایشگاهی گسترده روی اثر مواد مختلف بر پسماند اولیه و در نهایت انتخاب درصدهای مناسب از افزودنی ها برای تولید یک آجر مناسب، استاندارد و البته مدرن انجام شد.

وی ادامه داد: طراحی مصالح ژئوپلیمری مستلزم شناخت صحیح از علم شیمی مرتبط و تعیین دقیق درصد مواد افزودنی است که در این تحقیق به واسطه انجام آزمایش ها و بررسی مطالعه گذشتگان به دست آمده است.

وی با بیان اینکه این پروژه از چهار سال پیش آغاز شده، گفت: کماکان مطالعات در این زمینه ادامه دارد.

وی با تاکید بر اینکه آجرهای سبز ژئوپلیمری از پسماند کارخانه شن و ماسه هیچ مشابه خارجی ندارد، افزود: البته با مواد اولیه دیگر همچون پوزولان ها تحقیقاتی انجام شده است که البته چندان سنخیتی از لحاظ مواد اولیه با کار حاضر ندارد. طبق مستندات موجود تنها یک کارخانه در استرالیا به صورت صنعتی آجرهای ژئوپلیمری از موادی غیرمشابه با پسماند تحقیق حاضر تولید می کند.

وی با اشاره به مزیت این طرح گفت: تولید آجرهای ژئوپلیمری به لحاظ ثبت اختراع داخلی امکان تولید برای مجموعه های دیگر را نمی دهد و با ادامه تحقیقات همواره سعی خواهد شد کیفیت این مصالح بهبود و قابل رقابت با سایر انواع آجرها باشد.

این محقق با اشاره به کاربردهای پروژه گفت: آجرهای ژئوپلیمری حاضر نوعی مصالح سبز محسوب می شوند و به صورت وسیع در صنعت ساختمان قابل استفاده خواهند بود.

وی با بیان اینکه در این تحقیق آجرهای ژئوپلیمری از پسماندها تولید شد، افزود: با توجه به محول شدن این پروژه از صنعت، احتمالا فرآیند صنعتی شدن را نیز طی خواهد می کند.

این محقق با بیان اینکه مصالح ژئوپلیمری می توانند به صورت وسیع در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار گیرند، خاطر نشان کرد: سرمایه گذار برای این مسئله وجود دارد و با رفع موانع صنعتی شدن به زودی می توان شاهد استفاده از این آجرهای دوستدار محیط زیست در سطح کشور خواهیم بود.

گفتنی است این طرح با راهنمایی دکتر رمضانیان پور، اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر انجام شده است.