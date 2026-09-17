هوش مصنوعی در چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر پررنگ خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن گرجی در دومین نشست بررسی ظرفیت‌های هوش مصنوعی در حوزه مد و لباس، با اشاره به برگزاری نخستین نشست این حوزه اظهار کرد: در جلسه گذشته جمعی از مدرسان، فعالان تخصصی و تیم‌های استارت‌آپی گرد هم آمدند و در ادامه نیز مکاتبه‌ای با معاونت فناوری انجام شد تا ظرفیت‌های صنعت مد و لباس در توسعه زیرساخت ملی هوش مصنوعی مورد توجه قرار گیرد.

وی، شبکه‌سازی و دیده‌بانی مستمر تحولات این حوزه را از اهداف این جلسات عنوان کرد و افزود: پیشنهاد می‌شود کارگروه‌های تخصصی به‌صورت مستمر فعالیت داشته باشند و نتایج پایش و بررسی‌های خود را در جلسات عمومی ارائه کنند.

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، همچنین از برنامه‌ریزی برای حضور پررنگ هوش مصنوعی در چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر خبر داد و گفت: طراحی یک مسابقه با استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی و بهره‌گیری از این فناوری برای معرفی و ترویج فراخوان جشنواره در فضای مجازی در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: جزئیات این مسابقه در کمیته تخصصی بررسی و پس از جمع‌بندی، برای دریافت نظر و بازخورد اعضا ارائه خواهد شد.

گرجی پیشنهاد داد: نشست آینده در قالب یک برنامه آموزشی با حضور چند سخنران تخصصی برگزار شود تا در کنار دیده‌بانی، زمینه معرفی ظرفیت‌های جدید و شبکه‌سازی میان فعالان این حوزه فراهم شود.

بنابراین گزارش، در این نشست، سومبات هاکوپیان، رئیس هیئت‌مدیره انجمن طراحان لباس و پارچه ایران، خواستار تشکیل کارگروه‌های تخصصی در کمیته هوش مصنوعی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور به میزبانی این انجمن شد.