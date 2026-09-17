به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه ‌سنگلج، «بلندی‌های خاکریز» که ویژه هفته دفاع مقدس تولید شده است, از روز چهارشنبه اول مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۸ اجرای خود را در تماشاخانه سنگلج آغاز می‌کند.

این نمایش نوشته علیرضا ‌حنیفی است که با طراحی و کارگردانی فرشید ‌هدی و تهیه کنندگی سید وحید فخر موسوی برای اجرا در تماشاخانه سنگلج تولید شده است.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «یک استراحتگاه قدیمی در دوران جنگ در آستانه تخریب شدن است و زنی تلاش می کند از نابودی آن جلوگیری کند. این مکان یک ساختمان نیست؛ برای او و دیگران یادآور آدم ها، خاطرات و اتفاقات دوران جنگ است.

«بلندی‌های خاکریز» درباره تقابل حافظه و فراموشی گذشته و امروز و حفظ یک خاطره جمعی است. قرار است مهمان‌خانه تخریب شود اما برای زنی که هنوز به گذشته وفادار است این ویرانی فقط از بین رفتن یک ساختمان نیست؛ او در برابر کسانی می ایستد که می خواهند همه چیز را پاک کنند. در حالی که رد آدم‌هایی که روزی در این مکان حضور داشتند هنوز در نامه ها و عکس ها و خاطرات باقی مانده است.

در این نمایش علی مربی، نفیسه ‌خلجی، هانیه ‌میرلوحی، سها ‌داداشی به ایفای نقش می‌پردازند و صدای قاسم افشار این اجرا را همراهی می‌کند.

دستیار کارگردان این پروژه نمایشی سها ‌داداشی، مدیر اجرائی فرشته موسوی ‌شیرازی، طراح گریم سهیلا ‌جوادی، طراح نور میثم ‌کحالی، طراح پوستر امیر حسین لولائی، طراح صحنه فرشید هدی، طراح لباس هانیه قربانزاده، مدیر صحنه بهزاد حبیبی راد، افکت و موسیقی جمشید اکبریزاده، اتاق فرمان امیر جاودان زرین، عکاس امیرحسین لولائی، نریشن کرامت ‌رودساز، تبلیغات و رسانه مانی حق جو و روابط عمومی امیر جاودانی زرین دیگر عوامل این گروه هستند.

نمایش «بلندی‌های خاکریز» تنها ۶ اجرا خواهد داشت و پیش‌فروش روزهای نخست آن در سایت تیوال و سایت گیشه تئاتر فعال شده است.