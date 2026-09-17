هیئت حقیقت یاب سازمان ملل: آمریکا در ایران جنایت جنگی انجام داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، یک هیئت حقیقت‌ یاب سازمان ملل در مورد ایران امروز پنج‌شنبه اعلام کرد که دلایل موجهی برای این باور وجود دارد که آمریکا عامل 2 حمله نظامی به یک مدرسه و یک مجموعه ورزشی در ایران در ماه فوریه بوده و این اقدامات مصداق جنایت جنگی محسوب می‌شوند.

یافته‌های گزارش جدید «هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب در مورد ایران» که قرار است به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه شود، به بررسی عملکرد ایالات متحده در جریان تجاوز غیرقانونی نظامی به ایران (که در ماه فوریه آغاز شد) می‌پردازد.

رویترز نوشت: کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند که شواهد معتبری یافته‌اند که نشان می‌دهد نیروهای آمریکایی مسئول حمله به دبستان «شجره طیبه» در شهر میناب بوده‌اند؛ حمله‌ای که به گفته مقامات ایرانی، منجر به کشته شدن (شهادت) بیش از ۱۵۰ نفر، از جمله حدود ۱۲۰ دانش‌آموز، شد. این هیئت نتیجه‌گیری کرد که این اقدام، یک حمله کور (بدون تفکیک اهداف نظامی و غیرنظامی) بوده که باعث مرگ غیرنظامیان و آسیب به زیرساخت‌های غیرنظامی شده و بر اساس حقوق بین‌الملل، مصداق جنایت جنگی است.

بازرسان اعلام کردند که قصور در به‌روزرسانی اطلاعات مربوط به هدف‌گیری و عدم تأیید اینکه آن ساختمان یک هدف نظامی بوده است، چیزی فراتر از یک سهل‌انگاری ساده محسوب می‌شود.

خبرگزاری رویترز نخستین بار گزارش داده بود که تحقیقات اولیه و داخلی ارتش آمریکا نشان می‌دهد نیروهای آمریکایی مسئول آن حمله مرگبار در میناب واقع در جنوب ایران، بوده‌اند. کارشناسان اعلام کردند که این مدرسه به‌وضوح یک هدف غیرنظامی محسوب می‌شد و هیچ مدرکی دال بر استفاده از آن برای مقاصد نظامی نیافتند. این کارشناسان در خصوص حمله به یک مجموعه ورزشی در «لامرد» نیز به نتیجه‌گیری مشابهی رسیدند. در این گزارش آمده است که حمله مذکور به ساختمان‌های مسکونی و یک مدرسه در آن حوالی آسیب رساند و منجر به کشته (شهادت) و زخمی شدن ۲۲ غیرنظامی شد. گزارش مذکور نتیجه‌گیری کرد که این حمله نیز کورکورانه (بدون تفکیک اهداف) بوده و از این رو، مصداق جنایت جنگی محسوب می‌شود.