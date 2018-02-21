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۲ اسفند ۱۳۹۶، ۹:۲۹

مدیر عامل آتش نشانی کرمان:

انجام ۱۱۸ عملیات اطفاء حریق در کرمان/ ۴۸ نفر نجات یافتند

انجام ۱۱۸ عملیات اطفاء حریق در کرمان/ ۴۸ نفر نجات یافتند

کرمان - مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر کرمان از وقوع ۱۱۸ مورد عملیات اطفاء حریق به دلیل بی احتیاطی و عدم رعایت مسائل ایمنی در شهر کرمان در بهمن ماه سال جاری خبر داد.

علی عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بهمن  ماه در مجموع ۱۱۸ مورد حریق در شهر کرمان اتفاق افتاده است که از این تعداد ۴۴ مورد مربوط به مواد پسماند و بازیافتی، ۲۴ مورد مربوط به وسایل نقلیه، ۱۷ مورد مربوط به منازل مسکونی، ۱۶ مورد مربوط به جنگل و درختان و ۱۱ مورد مربوط به مراکز تجاری بوده است.

وی همچنین از انجام ۸۳ مورد عملیات امداد و نجات در مدت زمان یاد شده خبر داد و افزود: از این تعداد ۲۲ مورد زنده گیری حیوانات خطرناک و آزار دهنده، دو مورد زنده گیری مارهای سمی و غیر سمی، ۲۲ مورد چیدن حلقه و قفل، ۱۰ مورد امداد آسانسور، ۲۰ مورد امداد تصادفات خودرویی، یک مورد امداد سقوط از کوه و مابقی آنها مربوط به سایر موارد بوده است.

وی اظهار داشت: در  مجموع این عملیات ها ۴۸ نفر نجات یافتند، ۲۳ نفر مجروح شدند و متاسفانه سه نفر فوت کردند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر کرمان گفت: در این مدت تعداد هزارو ۲۰۰ نفر از شهروندان و دانش آموزان آموزش های آتش نشانی را توسط کارشناسان سازمان فرا گرفتند.

کد مطلب 4233142

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