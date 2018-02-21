ابوالفضل نوفرستی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ثبتنام قطعی حج سال ۹۷ از چهارشنبه هفته آینده آغاز میشود.
مدیرکل حج و زیارت خراسانجنوبی بیان کرد: ۱۲ کاروان شیعه و سنی از خراسانجنوبی اعزام زائران به سرزمین وحی را بر عهده خواهند داشت.
نوفرستی با اشاره به وضعیت مطلوب ثبت نام اولیه حج تمتع سال ۹۷ ادامه داد: در خراسان جنوبی هزار و ۳۰۰ نفر ثبت نام اولیه را انجام دادهاند که این آمار نشان میدهد اکثر واجدان شرایط ثبتنام کردهاند.
وی در زمینه پروازهای عتبات از خراسانجنوبی افزود: بحث پروازهای عتبات (به مقصد فرودگاه نجف) را شرکت شمسا در سطح کشور پیگیری میکند و تاکنون جلسات زیادی را با ایرلاینها و شرکتهای مرتبط در این زمینه داشته است.
مدیرکل حج و زیارت خراسانجنوبی گفت: چنانچه در این جلسات در زمینه قیمت به تفاهم برسند وضعیت پروازها مشخص میشود.
نوفرستی با اشاره به برخی گفتهها در زمینه افزایش قیمت پروازهای عتبات یادآور شد: این سخنان تنها گمانهزنی است.
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