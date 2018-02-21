ابوالفضل نوفرستی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ثبت‌نام قطعی حج سال ۹۷ از چهارشنبه هفته آینده آغاز می‌شود.

مدیرکل حج و زیارت خراسان‌جنوبی بیان کرد: ۱۲ کاروان شیعه و سنی از خراسان‌جنوبی اعزام زائران به سرزمین وحی را بر عهده خواهند داشت.

نوفرستی با اشاره به وضعیت مطلوب ثبت نام اولیه حج تمتع سال ۹۷ ادامه داد: در خراسان جنوبی هزار و ۳۰۰ نفر ثبت نام اولیه را انجام داده‌اند که این آمار نشان می‌دهد اکثر واجدان شرایط ثبت‌نام کرده‌اند.

وی در زمینه پروازهای عتبات از خراسان‌جنوبی افزود: بحث پروازهای عتبات (به مقصد فرودگاه نجف) را شرکت شمسا در سطح کشور پی‌گیری می‌کند و تاکنون جلسات زیادی را با ایرلاین‌ها و شرکت‌های مرتبط در این زمینه داشته است.

مدیرکل حج و زیارت خراسان‌جنوبی گفت: چنانچه در این جلسات در زمینه قیمت به تفاهم برسند وضعیت پروازها مشخص می‌شود.

نوفرستی با اشاره به برخی گفته‌ها در زمینه افزایش قیمت پروازهای عتبات یادآور شد: این سخنان تنها گمانه‌زنی است.