راهکار مجلس برای تامین دیه گروهی از زندانیان حوادث رانندگی

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز و در بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور، با تصویب بند (د) تبصره ۱۱ صندوق تامین خسارت های بدنی را مکلف کردند دیه بخشی از زندانیان حوادث غیرعمد رانندگی را که در شرایط خاص زندانی شده اند، تامین کند تا نسبت به آزادی آنها اقدام شود.

بر اساس این بند «صندوق تامین خسارت های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی را که به دلیل محدودیت سقف تعهدات شرکت های بیمه ای و صندوق مذکور به زندان به سر می برند و قبل از لازم الاجرا شدن قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ زندانی شده اند، تامین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام کند».

نمایندگان همچنین با تصویب بند (هـ) تبصره ۱۱ مقرر کردند مبالغ کسر شده از حقوق ماهانه نیروهای مسلح ساکن در خانه های سازمانی صرف هزینه های تعمیر و نگهداری خانه های سازمانی شود.