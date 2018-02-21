سرلشکر باقری سانحه سقوط هواپیمای مسافربری را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی سانحه سقوط هواپیمای مسافربری شرکت آسمان در مسیر تهران – یاسوج، سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح پیام تسلیتی صادر کرد.

متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

سانحه تلخ و ناگوار سقوط هواپیمای مسافربری شرکت آسمان در مسیر تهران – یاسوج که منجر به جان باختن جمعی از هموطنان عزیز شد، موجب تأثر و تألم فراوان گردید.

حال که با تلاش قابل تحسین نیروهای مسلح و سایر دستگاههای امدادی کشور محل سقوط هواپیما کشف و پیکرهای قربانیان حادثه در وضعیت نامناسب جوی و صعب العبور بودن مسیرها، در حال انتقال تدریجی به پایگاههای تعیین شده است، امیدوارم با اتمام عملیات و فراهم سازی مقدمات؛ به زودی شاهد تشییع و خاکسپاری باشکوه این عزیزان و تسلای خاطر خانواده های چشم انتظار باشیم.

اینجانب ضمن عرض تسلیت این مصیبت به محضر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و آحاد ملت شریف ایران به ویژه خانواده های معزز داغدیده، از خداوند متعال برای جان باختگان حادثه رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

سرلشکر پاسدار محمد باقری