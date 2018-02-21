به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از آلبوم «چقدر ز خویش دورم...» با آواز حسین علیشاپور ساعت ۱۷ روز شنبه پنجم اسفند ماه در بیست و نهمین محفل شعر و موسیقی «اتفاق ترانه» در تماشاخانه مهر حوزه هنری برگزار می شود.

این آلبوم که از تازه‌ترین تولیدات مرکز موسیقی حوزه هنری به شمار می‌رود، شامل هفت قطعه موسیقی با آواز حسین علیشاپور، آهنگسازی و تنظیم احسان عبایی و همراهی نوازندگانی همچون محمد فرزینالی نوازنده سنتور، کمانچه، عود و مهدی رنگین کمان نوازنده تمبک است. این آلبوم توسط مرکز موسیقی حوزه هنری منتشر شده و از روز یکشنبه ششم اسفند ماه در فروشگاه‌های موسیقی سراسر کشور و همچنین سایت‌های موسیقی قابل تهیه است.

از دیگر بخش‌های برنامه «اتفاق ترانه» می‌توان به سخنرانی عبدالجبار کاکایی شاعر و ترانه‌سرا اشاره کرد که به بحث پیرامون «تلفیق شعر و موسیقی» می پردازد. بخش پایانی برنامه «اتفاق ترانه» نیز به اجرای موسیقی توسط حسین علیشاپور با همراهی احسان عبایی با قطعاتی از آلبوم «چقدر ز خویش دورم...» برای مخاطبان حاضر در برنامه اختصاص دارد.

محفل شعر و ترانه «اتفاق ترانه» شنبه‌های اول هر ماه ساعت ۱۷ درتماشاخانه مهر حوزه هنری برگزار می‌شود که اجرای آن به‌عهده علیرضا بدیع شاعر و ترانه‌سرای معاصر است.

شرکت در بیست و نهمین محفل شعر و موسیقی «اتفاق ترانه» که به همت موسسه فرهنگی هنری سپهر سوره هنر و مرکز موسیقی در حوزه هنری برگزار می شود، برای عموم علاقه مندان آزاد و رایگان است.