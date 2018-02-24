سردار یزدی از مجروح حادثه تروریستی خیابان پاسداران عیادت کرد

به گزارشخبرگزاری مهر، سردار محمدرضا یزدی فرمانده سپاه تهران بزرگ با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران، از مجروح حملات تروریستی اوباش خیابان پاسداران که منسوب به دراویش گنابادی بودند، عیادت کرد.

امید خسروی جوان بسیجی است که در پی حملات تروریستی جمعی از دراویش به خیابان گلستان هفتم پاسداران مجروح شد و در حال حاضر در کما به سر می‌برد.

گفتنی است؛ شامگاه دوشنبه ۳۰ بهمن‌ماه در پی حمله خشونت بار اوباش وابسته به دراویش گنابادی به ماموران کلانتری ۱۰۲ پاسداران ۳ تن از ماموران این کلانتری به شهادت رسیدند. تعدادی از ماموران نیز دچار جراحت شدند که برای مداوا به بیمارستان‌های اطراف منتقل شدند.

همچنین یک بسیجی به نام محمدحسین حدادیان در این حملات به شهادت رسید و امید خسروی بسیجی دیگر به دلیل مجروحیت وارده به کما رفت.

تجمع دراویش در مقابل کلانتری ۱۰۲ از عصر روز دوشنبه به تشنج کشیده شد اما حمله خشمگین یکی از هوداران این فرقه با یک دستگاه اتوبوس به صف ماموران نیروی انتظامی در مقابل کلانتری آن را به یک حادثه مرگبار و خونین تبدیل کرد.

هجوم دیوانه‌وار این اتوبوس در خیابان پاسداران به سمت کلانتری باعث آسیب رسیدن به ۱۲ دستگاه خودروی عبوری و پارک شده مردم و هم‌چنین زخمی شدن تعدادی از عابران پیاده شده است.