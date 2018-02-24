آمادگی سازمان بنادر برای انجام سفرهای دریایی نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد راستاد امروز در نشستی خبری در حاشیه پنجمین نمایشگاه بینالمللی دریایی کشور با اشاره به مانور امداد و نجات که بعدازظهر امروز در خلیج فارس برگزار شد اشاره کرد و گفت: در راستای ارزیابی ناوگان جستوجو و نجات خود در خصوص گردشگری و سفرهای دریایی در محدوده بندر شهید حقانی نسبت به برگزاری مانور جستوجو و نجات اقدام می کنیم که در این مانور از واحدهای جستوجوی ناجی و بالگردها استفاده خواهد شد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه بابت حصول اطمینان از ایمنی سفرهای دریایی جدا از زیرساختها و امکانات، تأمین ایمنی و واکنش مناسب در مقابل شرایط اضطراری امری ضروری است که مورد توجه سازمان قرار دارد افزود: علاوه بر هرمزگان این مانور در سایر استان های ساحلی کشور نیز برگزار می شود.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از تمهیدات این سازمان برای ارائه خدمات به گردشگران دریایی در آستانه نوروز امسال خبر داد و گفت: بهبود کیفیت پایانههای مسافری دریایی، تسهیل فرآیند ورود و خروج مسافر، تسریع در تردد و استفاده بهینه از امکانات و فروش بلیت به صورتهای اینترنتی- الکترونیکی و حضوری از جمله این اقدامت است.
وی تأکید کرد: اجرای همین موارد در بندر شهید حقانی هرمزگان به کاهش بسزای سوانح دریایی در این بندر انجامیده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳۹ فروند شناور در استان هرمزگان آماده خدماتدهی به مسافران نوروزی هستند که ۴۶۰۰ صندلی را شامل میشوند ادامه داد: از بنادر پهل و لافت هم ۲۵ فروند شناور لندیکرافت داریم که هر کدام به طور متوسط ۷۰ خودروی سواری را جابهجا میکنند و این ظرفیتی مناسب برای تردد به جزیره قشم است.
وی افزود: البته بین بندر چارک و بندر کیش، همچنین بندر آفتاب و جزیره کیش نیز شناور مسافری و لندیکرافت فعالیت میکند.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: در استان بوشهر هم بین بندر بوشهر و گناوه و جزیره خارک خط مسافری دریایی داریم همچنین در خرمشهر بندر مسافری بینالمللی و خط دریایی مسافری خرمشهر ـ کویت فعال است.
راستاد افزود: در استان هرمزگان خط بینالمللی دریایی از بندر شهید باهنر به بنادر کشور امارات برقرار است.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین با بیان اینکه در بندر مسافری چابهار کشتی مسافری مسیر مسقط ـ چابهار فعال بود که به دلیل تقاضای کم حرکت آن متوقف شده است گفت: به دنبال ایجاد انگیزه برای شرکتهای داخلی بابت حضور در خط چابهار ـ مسقط هستیم که باید از بخش خصوصی در این حوزه حمایت شود.
راستاد تأکید کرد: پایانه مسافری چابهار ظرفیت مناسبی دارد که توسط سازمان بنادر و دریانوردی فراهم شده است. ما برای ارتقای بهرهوری آماده هستیم و آماده واگذاری بابت راهبری و بهرهبرداری در این حوزه هستیم.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اینکه از اقدامات مهمی که سازمان بنادر و دریانوردی در دستورکار دارد، افزایش سهم خود از حملونقل دریایی منطقه است گفت: افزایش رقابتپذیری بنادر، ایجاد زیرساختهای مناسب تردد بنادر از اهداف در این حوزه است. در همین راستا تجهیز بنادر تجاری کشور و جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی برای روبناها و راهبری بنادر تجاری کشور از دیگر اهداف و برنامهها در این حوزه است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تشریح همکاری های دریایی ایران و هندوستان با توجه به سفر اخیر رئیسجمهور به هندوستان گفت: ارتقای همکاریهای دریایی و بندری در این حوزه در دستورکار قرار گرفت. دراینباره یک تفاهمنامه بین وزیر راه و شهرسازی و وزیر حملونقل هندوستان با تأکید بر ضرورت نهایی شدن قرارداد راهبردی موقت پایانه شماره یک بندر چابهار توسط شرکت هندی منعقد شد؛ این قرارداد در حد زیادی نهایی شده و آماده انعقاد بین طرفین است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی درباره اسکله تجاری جزیره نگین در بوشهر گفت: این اسکله توسط سرمایهگذار خصوص ایجاد شده است که مراحل نهایی تکمیل را میگذارند. در قالب این پروژه قرار بود لایروبی پای اسکله انجام شود که در حال حاضر پیمانکار این پروژه انتخاب شده است. در حال تجهیز کارگاه هستیم و امیدواریم تا چند ماه آینده اولین اسکله جزیره نگین افتتاح شود.
وی درباره هزینه و میزان لایروبی در جزیره نگین گفت: یک میلیون مترمکعب لایروبی پای اسکله در جزیره نگین انجام شد که ۲۰ میلیارد تومان هزینه داشت.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در سفر رئیسجمهور که تا چند روز آینده به هرمزگان انجام میشود، عملیات اجرایی پایانه ۳ بندر شهید رجایی کلید میخورد. اعتبار این پروژه ۸۰۰ میلیارد تومان و مدت اجرا ۳ سال است تا ظرفیت بندر شهید رجایی به ۸ میلیون TEU افزایش یابد. البته در کنار آن بازدید از مراحل تجهیز پایانه شماره ۲ کانتینری بندر شهید رجایی در سفر رئیسجمهور انجام میشود.
رئیس سازمان بنادر و دریانوردی اظهار کرد: جرثقیلهای دروازهای در حال مونتاژ و نصب است که با تکمیل آنها پایانه شماره ۲ بندر شهید رجایی از نظر ظرفیت و تجهیزات تکمیل میشود.
وی درباره ارتباطات دریایی و بندری با قطر اضافه کرد: بهتازگی سفری به کشور قطر داشتیم و با مدیرعامل سازمان بنادر این کشور دیداری برگزار شد؛ مفاد تفاهمنامه همکاریهای دریایی و بندری به طرف قطری پیشنهاد شد. در نیمه اسفند امسال مدیرعامل سازمان بنادر قطر به ایران خواهد آمد که معاون وزیر حملونقل قطر نیز وی را همراهی خواهد کرد. آنها دیداری از بنادر امام خمینی(ره)، بوشهر و بندرعباس خواهند داشت و در قالب این سفر همکاریهای دو طرف بررسی میشود.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی درباره معارضان اراضی ۲۴۰۰ هکتاری پسکرانه بندر شهید رجایی گفت: در حال حاضر پیگیر رفع معارضان هستیم. حصار پیرامونی اراضی به طول ۲۰ کیلومتر تکمیل شده است و اسناد بخش زیادی از اراضی صادر شد که دریافت کردهایم.
راستاد گفت: موانع با تعامل قوه قضائیه در حال رفع است و ۲۴۰۰ هکتار اراضی پسکرانه فعالیت کاربری لجستیکی، مرکز تولید و ارزش افزوده خواهد داشت.
حملونقل کانتینری ۱۶ درصد افزایش یافت
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی همچنین افزود: در بخش واردات و صادرات کالا تا این لحظه ۱۵۰ میلیون تن حجم تخلیه و بارگیری در بنادر کشور داشتهایم که تحت مالکیت و مدیریت سازمان بنادر است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود: به همین میزان هم بنادر نفتی، پتروشیمی و بنادر تخصصی غیرتجاری فعالیت داشتند و بدین ترتیب حجم ۳۰۰ میلیون تن جابهجایی کالا از طریق دریا محقق شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بهترین رشد در زمینه حملونقل کانتینری را داشتهایم که رقمی بالغ بر ۱۶ درصد بوده است و در همین بندر شهید رجایی ۲.۵ میلیون TEU رشد داشتهایم
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