صادرات نفت خام از ۱.۵ میلیون بشکه فراتر رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، علی اکبر صفایی پس از بازدید از پروژه‌ها و زیرساخت‌های بندر بوشهر با بیان اینکه مجموعه بنادر و دریانوردی استان بوشهر اقدامات مختلفی را در دستورکار خود قرار داده است، اظهار داشت: بندر بوشهر، جزیره نگین و جزیره خارک به عنوان مرکز صادرات محصولات و مواد خام نفتی، بندر عسلویه و سایر بنادر بوشهر از اهمیت بسیار بالایی برای کشور برخوردار هستند و حجم عظیمی از ترافیک دریایی کشور را در حوزه مواد نفتی و غیرنفتی به خود اختصاص داده اند.

وی ادامه داد: خوشبختانه با اقدامات بسیار خوب صورت گرفته پس از سفرهای اخیر رئیس جمهور به کشورهای منطقه و گشایش‌های حاصل شده، رشد خوبی در حوزه صادرات و واردات داشته ایم و در بندر بوشهر نیز شاهد رشد ۲۲ درصدی نسبت به سال گذشته هستیم که نویدبخش رونق فعالیت‌های دریایی خواهد بود.

مدیرعامل سازمان بنادر با اشاره به اینکه در حوزه فعالیت‌های نفتی، صادرات نفت خام از ۱.۵ میلیون بشکه فراتر رفته است، گفت: مجموعه بنادر استان بوشهر در حال پشتیبانی از این فعالیت‌ها است تا صادرات مواد نفتی و نفت خام به بهترین شکل ادامه پیدا کند.

صفایی در خصوص بهبود مبادلات تجاری بین ایران و قطر پس از سفر رئیس جمهور به دوحه، عنوان کرد: سفر رئیس جمهور به قطر یک نقطه عطف تاریخی بود و تصمیمات خوبی برای اقتصاد دو کشور اتخاذ شد و اسناد همکاری مشترک مدنظر قرار گرفت که سه سند آن مربوط به سازمان بنادر و دریانوردی است.

وی ادامه داد: شناورهای ایرانی طی چند سال گذشته مشکلاتی در تردد به بنادر قطر داشته اند که با امضای سند حمل و نقل دریایی بین ایران و قطر، مشکلات تردد کشتی‌های ایرانی به بنادر این کشور به زودی حل می‌شود که گام بسیار مهمی برای فعالیت‌های دریایی است.

مدیرعامل سازمان بنادر با اشاره به اینکه برگزاری جام جهانی قطر از دیگر مسائلی بود که مدنظر قرار خواهد گرفت، بیان کرد: قرار شد جلساتی در هفته‌های آتی با وزارت حمل و نقل قطر با حضور وزیر راه و شهرسازی و سایر وزرای مرتبط در جزیره کیش برگزار شود و تدابیری فراهم خواهد شد تا اثرات اقتصادی خوبی برای کشور به همراه داشته باشد.

صفایی درباره توسعه بنادر شمالی استان بوشهر، خاطرنشان کرد: یکی از مسائلی است که به عنوان دغدغه سازمان بنادر و دریانوردی مطرح بوده توسعه و پویایی بنادر شمالی استان بوشهر است که امیدواریم با تلاش مجموعه استان، نمایندگان استان و استاندار، شاهد توسعه این بنادر باشیم.

وی با تاکید بر اینکه ساماندهی بنادر شمالی بوشهر در دستورکار سازمان بنادر و دریانوردی قرار دارد، گفت: در این راستا، مطالعات بازنگری انجام شده و اصلاحات اعمال خواهد شد و نظرات مجموعه‌های استانی را نیز اخذ می‌کنیم تا بتوانیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن، برخی مشکلات را حل کنیم و شاهد اثرات مطلوب آن برای مردم و فعالان اقتصادی منطقه باشیم.

مدیرعامل سازمان بنادر یادآور شد: در تلاشیم با ایجاد شرایط مطلوب در حوزه تجاری، وضعیت اقتصادی کشور را بهبود ببخشیم و طی مدت اخیر شاهد رشد ترانزیت ۲۰۰ درصدی در برخی مسیرها بوده ایم.

صفایی افزود: رونق فعالیت‌های دریایی و تجاری بنادر کشور در دستور جدی قرار دارد و همزمان با آن قصد داریم ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های متوقف شده را از سر بگیریم تا توسعه حمل و نقل دریایی و تحقق طرح‌های توسعه‌ای بنادر اعم از بندر بوشهر را شاهد باشیم.