روحانی انتخاب رییس جمهوری جدید آفریقای جنوبی را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در پیامی انتخاب آقای «ماتاملا سیریل رامافوزا» به عنوان رییس جمهوری آفریقای جنوبی را به وی تبریک گفت.

متن پیام حسن روحانی به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای ماتاملا سیریل رامافوزا

رییس جمهوری آفریقای جنوبی

انتخاب جناب‌عالی به عنوان رییس جمهوری آفریقای جنوبی را صمیمانه تبریک می گویم.

امیدوارم در دوره ریاست جمهوری جناب‌عالی شاهد گسترش و تحکیم بیش از پیش روابط و همکاری‌های دو کشور دوست جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آفریقای جنوبی، در زمینه‌های مورد علاقه طرفین، در سطوح دوجانبه و بین‌المللی باشیم.

از خداوند متعال سلامتی و موفقیت آن جناب و سرافرازی و سربلندی مردم آفریقای جنوبی را مسألت دارم.

حسن روحانی

رییس جمهوری اسلامی ایران»