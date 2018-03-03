آینده ایران با همت جوانان خوش فکر دهه شصت روشن و پر امید است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهور، بدنبال اقدام غیر اخلاقی یک رسانه در انتشار کلیپی ناقص از سخنرانی معاون اول رئیس جمهور در مورد مشکلات ناشی از سیاست های معطوف به رشد بالای جمعیت در دهه شصت در کشور و فضاسازی ها و باز نشر آن در فضای مجازی، توضیحات زیر را به اطلاع عموم ملت بزرگ و هوشمند ایران می رساند:

این سخنرانی روز پنج شنبه مورخ ۹۶/۱۲/۱۰ در جمع تعدادی از اساتید برجسته دانشگاه ها، صاحبنظران و پژوهشگران و به مناسبت روز جهانی آینده در فرهنگستان علوم ایراد شده است.

۱- آقای جهانگیری در بخشی از سخنرانی خود در این جلسه، از منظر آسیب شناسی برخی از ابرچالش های فراروی کشور نظیر؛ آب، محیط زیست، جمعیت، مؤسسات مالی که ناشی از عدم سیاستگذاری و برنامه ریزی های مناسب و بلند مدت در گذشته بوده و امروز به مشکلات بغرنج و پیچیده ای تبدیل شده است؛ اشاره داشتند که یکی از مسائل نظیر جمعیت اگر همزمان به رشد و پیامدهای افزایش جمعیت در آینده پرداخته نشود و برنامه ریزی های لازم برای ایجاد زیرساخت های متناسب با آن رشد انجام نشود با مشکلات روبرو خواهیم شد. همانطوری که متولدین دهه شصت با بالاترین نرخ رشد جمعیت در آن دوره در تمامی مراحل تحصیلی و شغلی همواره با مشکلات متعددی از جمله کمبود مدرسه و کلاس درس با وجود چند شیفته شدن مدارس مختلف و کمبود شغل مناسب مواجه بوده اند و اگر ضعف آینده نگری برطرف نشود در آینده و در دوره سالمندی نیز با مشکلاتی روبرو خواهند شد.

۲- معاون اول رئیس جمهور بارها و در مناسبت های مختلف نسبت به برخی از اقدامات غیرکارشناسی امروز نیز که می تواند در آینده موجب بروز مشکلات برای کشور شود، هشدار داده اند.

۳- به رغم فضاسازی و برخوردهای غیرمسئولانه با این سخنان خیرخواهانه، معاون اول رئیس جمهور همواره بر ضرورت اتخاذ رویکرد علمی و کارشناسی همراه با آینده نگری در مواجهه با مسائل جاری کشور تاکید داشته و معتقدند که دهه شصتی های عزیز بزرگترین سرمایه اجتماعی و ظرفیت بالقوه کشور برای رسیدن به توسعه موزون و پایدار هستند. ضمن آنکه به فضل الهی و به همت جوانان خوش فکر و تحصیل کرده دهه شصت که با وجود مشکلات فراوان و کمبودهایی که خود هیچ نقشی در ایجاد آنها نداشته و همیشه بار مشکلات ناشی از سیاست های روزمره و مقطعی و عدم آینده نگری مسئولان را بیش از دیگران بر دوش کشیده اند، آینده ایران عزیز روشن و پر از امید است.