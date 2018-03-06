اجرای طرح آرامش بهاری در ۲۶۰۰ بقعه سراسر کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام وحدت مشهوری صبح سه شنبه در دوره آموزشی مجریان طرح آرامش بهاری نوروز سال ۹۷ در حسینیه سیدالشهدا(ع) آرامستان موقوفه شهر همدان از اجرای هشتمین سال طرح آرامش بهاری در آستان امامزادگان سراسر کشور خبرداد.

وی بابیان اینکه فرصت بزرگی برای خدمتگذاری به بقاع متبرکه فراهم شده که باید آن را غنیمت شمرد و از آن بهره لازم را برد گفت: طی ایام نوروز امسال ۴۰ میلیون نفرمرتبه به زیارت بقاع متبرکه رفتند.

معاون مدیرکل فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور باتاکید بر تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی عنوان کرد: خدمت‌رسانی و تغذیه فرهنگی مخاطبان در راستای مقابله با جنگ نرم دشمنان از اولویت‌های اجرای طرح آرامش بهاری در جای جای کشور است.

وی مدیران فرهنگی، خادمان بقاع متبرکه و اعضای هیئت امنای اماکن مذهبی و بقاع متبرکه را سربازان عرصه جنگ فرهنگی خواند و گفت: مردم در پناه بقاع متبرکه در آرامش زندگی می کنند.

مشهوری با تاکید براینکه طرح آرامش بهاری اوقاف و امور خیریه در راستای بهره‌مندی بهینه از حضور امامرادگان در استان های مختلف کشور اجرا می شود، گفت: توجه به فعالیت‌ خیمه‌های معرفت و هدفگذاری فرهنگی در این خیمه‌ها از اولویت برنامه‌های طرح آرامش بهاری است.

معاون مدیرکل فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور یاداور شد: روحانیون و مبلغان اعزامی سازمان اوقاف که در خیمه‌های معرفت فعالیت خواهند داشت، آموزش لازم را در خصوص اجرای برنامه ها در رده سنی کودک، نوجوان و غیره دیده اند.

وی با تاکید بر اینکه هر بقعه یک پایگاه فرهنگی و انقلابی است، ادامه داد: امامزادگان سنگرهای مقاومت در مقابله با دشمنان نظام به شمار می‌آیند.

مشهوری با اشاره به اینکه شبکه‌های ماهواره‌ای در راستای براندازی نهاد خانواده تلاش می‌کنند و باید برای مقابله با دسیسه‌های دشمنان برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد، بیان کرد: توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری ضمن حفظ وحدت راهگشای عبور از مشکلات جامعه است.

وی استفاده از ظرفیت‌های مردمی را مورد تاکید قرار داد و بابیان اینکه در آستان مقدس امامزادگان همه اقشار جامعه حضور می‌یابند و این ویژگی به گسترش ویژه برنامه‌های فرهنگی کمک می کند، عنوان کرد: ۸ هزار امامزاده در کشور وجود دارد.

وی به برپایی منظم نمازهای جماعت در آستان امامزادگان کشور طی ایام نوروز اشاره کرد و افزود: از ابتدای سال جاری برنامه سبک زندگی اسلامی با حضور مربیان حوزه عملیه خواهران در بقاع متبرکه کشور در حال اجراست که تاثیر خوبی در بین خانواده‌ها داشته است.

معاون مدیرکل فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با بیان اینکه سازمان اوقاف کشور در کنار سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان طی ایام نوروز مشغول خدمات‌رسانی فرهنگی به مردم خواهد شد، گفت: ترویج معارف اهل بیت(ع)، شناسایی بقاع متبرکه، پاسخگویی به سئوالات شرعی، شبهات دینی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از اهداف اجرای طرح آرامش بهاری است.

مشهوری از برپایی یک‌هزار خیمه معرفت در آستان امامزادگان کشور خبر داد و گفت: امسال در ۲ هزار و ۶۰۰ بقعه متبرکه طرح آرامش بهاری برگزار خواهد شد و ۳ هزار مبلغ اعزامی و بومی در اجرای این طرح با سازمان اوقاف همکاری می کنند.