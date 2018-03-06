به گزارش خبرگزاری مهر، برای بازی تیم فوتبال یوونتوس مقابل تاتنهام در لیگ قهرمانان اروپا انتظار می‎رود گونسالو ایگواین در ترکیب تیم باشد، اما ماریو ماندژوکیچ بازیکنی است که حضور او در تیم در هاله‎ای از ابهام است.

بازی رفت این دو تیم در تورین با تساوی ۲ - ۲ به پایان رسید. در نتیجه یووه برای رفتن به دور بعد باید به برتری برسد یا بازی با نتیجه ۳-۳ یا بالاتر از آن مساوی شود.

برای این بازی پائولو دیبالا به طور قطعی به آمادگی کامل رسیده و بعد از دو ماه مصدومیت همسترینگ او توانست در بازی مقابل لاتزیو ۹۰ دقیقه بازی کند و گل هم بزند. در نتیجه او باری این بازی آماده است. در آن بازی اما ایگواین به دلیل کشیدگی مچ پا حضور نداشت، البته در جلسه تمرینی بعد از آن به طور کامل حضور پیدا کرد.

شاید او در بازی لندن در ترکیب اصلی نباشد، اما مطمئنا با تیم به انگلیس سفر خواهد کرد. این بازی چهارشنبه شب ساعت ۲۳:۱۵ برگزار خواهد شد.