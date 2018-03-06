به گزارش خبرگزاری مهر، این اردو به مدت چهار روز ادامه دارد و شاعران برجسته‌ای از جمله محمدکاظم کاظمی، ناصر فیض، مهدی جهاندار، علی داودی، محمدمهدی سیار، هادی منوری، عباس ساعی، افسانه غیاثوند، محمدحسین نعمتی، محمدرضا یعقوبی، راضیه رجایی، زهرا محدثی‌خراسانی، موسی عصمتی، طیبه‌سادات ثابت، عباسعلی سپاهی‌یونسی، میلاد عرفان‌پور، مبین اردستانی، حسنا محمدزاده، محمدرضا وحیدزاده و حمید درویشی، مهمانان و اساتید مدعو در این اردو هستند. همچنین وحید جلیلی، دربارۀ شعر انقلاب و نیازهای روز نکاتی برای دختران آفتابگردانی خواهد گفت و حجت‌الاسلام نظافت ارائۀ کلاس نهج‌البلاغه را بر عهده خواهد داشت.

دختران عضو دورۀ ششم آفتابگردان‌ها، پیش از این دو اردو داشتند و به‌تازگی اردوی ویژۀ پسران دورۀ شش نیز در بوشهر برگزار شده بود.

آفتابگردان‌ها عنوان دوره‌های آموزشی تخصصی شعر جوان انقلاب اسلامی است که هر ساله از سوی موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب برگزار می‌شود. در این اردوها جوانان مستعد در حوزۀ شعر از سراسر کشور گرد هم می‌آیند و از حضور و تجارب شاعران شاخص کشور بهره‌مند می‌شوند.