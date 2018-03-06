  1. استانها
  2. همدان
۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۴:۰۷

سرپرست انتظامی کبودراهنگ عنوان کرد:

توقیف ۹۹ راس دام قاچاق در کبودرآهنگ

توقیف ۹۹ راس دام قاچاق در کبودرآهنگ

کبودرآهنگ - سرپرست انتظامی شهرستان کبودرآهنگ از توقیف یک محموله حاوی ۹۹ راس گوسفند قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی زنگنه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا، ماموران شهرستان کبودرآهنگ با ایجاد ایست و بازرسی در محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون که حامل بار احشام بود مشکوک شدند و خودرو را توقیف کردند.

وی افزود: ماموران پلیس در بازرسی از این خودرو تعداد ۹۹ راس گوسفند، بدون هرگونه مجوز و گواهی حمل از اداره دامپزشکی کشف کردند.

سرپرست انتظامی شهرستان کبودرآهنگ با بیان اینکه ارزش ریالی احشام قاچاق کشف شده توسط کارشناسان ۹۹۰ میلیون ریال برآورد شده است، گفت: خودرو حامل احشام توقیف و متهم نیز تحویل مراجع قانونی شد.

سرهنگ زنگنه با اشاره به اینکه مبارزه با قاچاق کالا در راستای اقتصاد مقاومتی به صورت مستمر در دستور کار انتظامی این شهرستان قراردارد، گفت: شهروندان هرگونه موارد مشکوک قاچاق کالا را با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 4244970

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها