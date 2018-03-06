به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «فلسفه علوم اجتماعی قاره ای» اولین کتاب به زبان انگلیسی است که به‌طور کامل به فلسفه‌ علوم اجتماعی در سنت قاره‌ای اختصاص داده شده است. کتاب حاضر به دنبال نشان دادن ماهیت منحصربه‌فرد رویکرد قاره‌ای به فلسفه‌ علوم اجتماعی است و سنت قاره‌ای را در تقابل با سنت انگلیسی ـ امریکایی قرار می‌دهد.

این کتاب به سنت‌های هرمنوتیک، تبارشناسی و نظریه‌ انتقادی اختصاص دارد و متون و آراء نظریه‌پردازان کلیدی این حوزه ازجمله گادامر، ریکور، دریدا، نیچه، فوکو، مکتب فرانکفورت اولیه و هابرماس را بررسی می‌کند. رویکرد بدیع نویسنده با دنبال کردن ریشه‌های فکری آراء متفکران برجسته‌ قرن بیستم تا یونان و روم باستان، مسیحیت قرون وسطی،‌ روشنگری و رمانتیسم، عمق تاریخی آن‌ها را نشان می‌دهد. نویسنده در طول این اثر بر اهمیت فهم تاریخی انگشت می‌گذارد تا به این وسیله خصلت متمایز و اومانیستی فلسفه‌ علوم اجتماعی قاره‌ای را نشان دهد.

«ایون شرت» عضو هیئت علمی پژوهشی دپارتمان فلسفه‌ دانشگاه آکسفورد است. او در دانشگاه‌های کمبریج، ادینبورو، و ولز تدریس کرده و مؤلف کتاب دیالکتیک مثبت آدورنو است.

چاپ ششم کتاب فلسفه علوم اجتماعی قاره ای، هرمنوتیک، تبارشناسی و نظریه انتقادی اثر ایون شرت و ترجمه هادی جلیلی به قیمت ۲۸هزار تومان از سوی نشر نی منتشر شده است.