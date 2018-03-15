به گزارش خبرنگار مهر، رمان «نفرتی که تو می‌کاری» که به تازگی با ترجمه میلاد بابانژاد و الهه مرادی منتشر شده،‌ این روزها از کتاب‌های پرفروش بازار کتاب دنیاست.

این کتاب تا کنون به بیش از ۳۰ زبان ترجمه شده و ترجمه فارسی آن نیز در قالب «منظومه داستان ترجمه» نشرنون به چاپ رسیده است.

«نفرتی که تو میکاری» اولین رمان انجی توماس نویسنده رنگین‌پوست آمریکایی است که در آن در قالب یک داستان به زندگی اقلیت‌ها در آمریکا می‌پردازد. داستان این رمان حکایت دختر سیاهپوستی ست که ناخواسته درگیر ماجرایی می‌شود که خانواده و زندگی خیل زیادی از مردم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در دنیایی که زندگی برای اقلیت‌ها هرروز سخت‌تر می‌شود انجی توماس، نویسنده آمریکایی، در اولین کتابش سعی میکند مسائل روز دنیا را با زیباترین زبان ممکن و در قالب داستانی که الهام‌گرفته از ماجرایی واقعی است به تصویر بکشد.

«نفرتی که تو میکاری» بهترین کتاب در سال ۲۰۱۷ به انتخاب اعضای سایت گودریدز بوده و از کتاب‌هایی بوده است که از همان اول به لیست پرفروش‌های نیویورک تایمز راه یافته و برای مدت‌ها در آن لیست باقی مانده است. این کتاب همچنین با گرفتن هشت ستاره که بیشترین امتیاز ممکن است نامزد جایزه کتاب ملی آمریکا شده است، کتابی که نویسندگان بزرگی چون جیسون رینولدز، جان گرین و بسیاری دیگر با عباراتی چون «میخکوب‌کننده» و «خیره‌کننده» از آن یاد کرده‌اند. روزنامه کریستین ساینس مانیتور در تعریف این رمان می‌نویسد: «سر و صدایی که برای این کتاب به‌راه افتاده است را باور کنید، این رمانی شجاعانه و فوق‌العاده است و واقعاً هم همینقدر عالی است.»

این رمان با نثری روان و روایت خطی و با ایجاد کششی درخور سعی می‌کند در هم‌تنیدگی زندگی، مرگ و عشق را در دنیای امروز روایت کند. می‌توان گفت «نفرتی که تو میکاری» صدای تمام کسانی است که فارغ از ملیت، جنسیت، قومیت و نژادشان احساس میکنند در دنیا تنها و مظلوم هستند. این کتاب میخواهد نشان دهد هرکسی میتواند صدایی باشد در گوش جامعه‌ای که نمیخواهد حرف‌های ما را بشنود، میخواهد بگوید بعضی وقت‌ها حتی اگر تمام کارها را هم درست انجام دهی، باز هم ممکن است اوضاع درست نشود، اما مسئله این است که هیچوقت از انجام کار درست، دست بر نداری. و بر اساس این رمان فیلمی نیز در حال ساخت است.

میلاد بابانژاد و الهه مرادی تا کنون ترجمه رمان «خطای ستارگان بخت ما» نوشته جان گرین را به عنوان اولین ترجمه این کتاب منتشر کرده‌اند. «نفرتی که تو می‌کاری» در ۴۰۰ صفحه و با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و قیمت ۳۱ هزار تومان توسط نشر نون به بازار کتاب راه پیدا کرده است.