به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره سفر «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان به انگلیس و حمله ۵ شیعه نما به سفارت ایران در این شهر، مطلبی را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.

رضایی در این مطلب آورده است:

سفر بن سلمان به انگلیس، دولت لندن را با فشار و اعتراض افکار عمومی مواجه کرده بود. اقدام طراحی شده و نمایشی پنج شیعه نمای انگلیسی در حمله به سفارت ایران در لندن برای انحراف جریان خبری این سفر صورت گرفت تا موج انتقادها از جنایات رژیم استبدادی آل سعود به حاشیه گراید.

آن ها با کمک تبلیغی در سفر بن سلمان نشان دادند که هر دو از یک ریشه اند و جریان ضد سنی و ضد شیعه که به راه افتاده، ازهمان لندن سرچشمه می گیرد. این حادثه هر چند وزن ضد امنیتی قابل اعتنایی نداشت اما دستگاه های دیپلماسی و امنیتی کشور نباید از منشأ آن غافل شوند و آن را بی جواب بگذارند.