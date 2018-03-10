به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، در حالی که ۲ روز تا پایان مهلت قانونی ارسال اثر به دهمین جشنواره منطقه‌ای فیلم و عکس «ژیار» باقی مانده است با توجه به درخواست‌های برخی فیلمسازان و عکاسان برای تکمیل و ارسال آثارشان و همچنین به منظور حضور حداکثری هنرمندان با درخواست تمدید مهلت ارسال آثار موافقت شد.

پیش از این مهلت قانونی در فراخوان ۲۰ اسفندماه اعلام شده بود که دبیرخانه جشنواره آن را تا ۲۵ اسفند ماه تمدید کرد.

علاقمندان می‌توانند برای ثبت‌نام به درگاه ثبت نام جشنواره مراجعه کنند.