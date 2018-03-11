به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس دشتی صبح یکشنبه در نشست شورای امر به معروف و نهی از منکر و کمیته عفاف و حجاب در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار داشت: امروزه اهمیت مسئله حجاب یک ضرورت بسیار مهم برای جامعه است و همه ما و مسئولین موظف به تبیین و اجرایی شدن کامل ضرورت دین در جامعه هستیم.

وی اضافه کرد: پوشش یکی از ابعاد حجاب اسلامی است و حجاب اسلامی یک مفهوم گسترده است که می‌شود به سبک زندگی هم تعبیر شود که در این سبک زندگی یک بعد پوشش، یک بعد گویش، ارتباط با دیگران و نگاه کردن به دیگران و خیلی ابعاد مختلفی را در بر می گیرد.

دشتی با اشاره به آیه «لا اکراه فی الدین» که برخی از آن به اجبار نبودن امور دینی برداشت می‌کنند افزود: اشتباه کسانی که این شبهه و مغالطه را مطرح می‌کنند این است که تصور کرده‌اند این آیه یک امر تشریعی است و مراد از دین یعنی مناسک دین که هم برداشتشان از این آیه و هم مرادشان از دین غلط است.

وی افزود: دین به معنای مجموعه عقاید است نه به معنای مناسک اخلاقی، رفتاری؛ «لا اکراه» نهی تکوینی است نه نهی تشریعی. در تشریع مصادیقی از اکراه وجود دارد، این گروه فکر می‌کنند چون از نظر تشریع که ما اجبار و اکراه داریم که جهاد از آن موارد است پس آیه هم در همین زمینه هم قابل استنباط است.

رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان بوشهر خاطرنشان کرد: یکی از آثار مهم حجاب و عفاف در جامعه امنیت روحی و روانی افراد خصوصا زن و مرد است.

وی تصریح کرد: امروز ترویج فرهنگ فاطمی در جامعه مهمترین راه حل معضل اجتماعی حجاب است و متولیان دینی و فرهنگی کشور باید به فکر ارائه الگویی مناسب و برگرفته از اندیشه های فاطمی در جامعه باشند و بهترین راه ترویج و نهادینه کردن فرهنگ صحیح عفاف و حجاب را در جامعه دینی به کار گیرند.

دشتی افزود: حضرت فاطمه زهرا (س) الگوی عفاف و پاکدامنی برای همه زنان جهان است و این بانوی بزرگ اسلام باید الگوی همه زنان جامعه دینی قرار گیرد و حفظ حجاب و اخلاق حسنه و ادامه مسیر آن حضرت را طی کردن، برای انسانها بهترین عشق و محبت به حضرت زهرا (س)است.

وی گفت: هر چه انسان به سمت و سوی ائمه اطهار (ع)با علاقه بیشتر گرایش پیدا کند در همه مراحل زندگی اثر پذیری دارد و به تکامل معنوی بیشتری نزدیک می شود و در آن صورت قرب الی الله نصیب او می‌شود.

لزوم فرهنگ سازی برای امر به معروف ونهی از منکر

قائم مقام رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز اظهار داشت: امروز دشمنان با استفاده از ابزارهای مختلف و امکانات فرهنگی برای هجمه به نظام اسلامی استفاده می کنند و لذا باید بنیه های فرهنگی و هویت ملی تقویت شود تا بتوان در مقابل این شبیخون فرهنگی دشمنان، کشور را بیمه کنیم.

حسین دارابی با بیان اینکه فرهنگ زیربنای توسعه کشور است، ادامه داد: امربه معروف و نهی از منکر از الزامات جامعه کنونی است، البته ضروری است همراه با صبر و مداومت انجام شود و ارزش های جامعه و شخص مخاطب را نیز در نظر گرفت.

وی تصریح کرد: احیای امر به معروف و نهی از منکر نیازمند فرهنگ‌سازی و ایجاد بستر مناسب است.

دارابی بیان کرد: امر به معروف و نهی از منکر که ائمه معصومین نیز بر آن تاکید بسیار داشتند فقط به موضوع حجاب و عفاف خلاصه نمی شود بلکه باید در تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی نمود پیدا کرده و در راستای توسعه آن تلاش و گام برداشته شود.

قائم مقام رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: برای اجرای هرچه بهتر امر به معروف و نهی از منکر نیاز است که یک فرهنگ سازی برای ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه صورت بگیرد.

وی ادامه داد: امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از آموزه های ارزشمند دینی مکتب اسلام به عنوان یک کار فرهنگی می بایست در کنار کارهای دیگر فرهنگی رواج یابد.