به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب بیش از سه هزار و هفتصد صفحه دارد و شامل کتابشناسی نوشته‌ها و مقالات ایرج افشار در فاصله میان سال‌های ۱۳۲۳ تا ۱۳۹۵ خورشیدی است.

نیکنام حسینی پور؛ سرپرست موسسه خانه کتاب در مقدمه این کتاب نوشته است؛ «شادروان استاد ایرج افشار (۱۳۸۹-۱۳۰۴) را باید مهمترین، تاثیرگذارترین و البته پرکارترین کتاب پژوه ایران در همه اعصار فرهنگ ایران دانست؛ پژوهشگری سختکوش که در جایگاه چهره‌های بین المللی قرار داشت؛ آثار او محل مراجعه پژوهشگران داخلی و خارجی علاقمند به کتاب و فرهنگ بود؛ البته در کنار کتابشناسی؛ باید او را همزمان، ایران شناس و یزدشناس دانست. در واقع، کتابشناسی و ایران شناسی او مکمل یکدیگر بود؛ با این حال، فعالیت‌ها و خدمات استاد افشار، ابعاد دیگری هم دارد؛ علاوه بر مسئولیت‌ها و مدیریت‌های گوناگون در حوزه کتابشناسی و فرهنگ ایرانی (همایش‌های داخلی و خارجی، فعالیت‌های تاسیسی و...) او عکس‌های فراوانی را از نقاط مختلف ایران تهیه کرده است».

این کتاب می‌کوشد با عرضه فهرستی موضوعی ـ تاریخی از نوشته‌ها و چاپکرده‌های ایرج افشار به ایران‌شناسان و ایران‌شناسی کمک کند و چشم‌اندازی از گستره جستجوها و پژوهش‌های افشار ترسیم کند تا قدر و مقدار خدمات فرهنگی او مشخص شود.

همچنین در این کتاب سعی شده از منظری به نوشته‌ها و چاپکرده‌های افشار نگریسته شود و مدخل‌هایی استخراج فهرست شود که علاوه بر اینکه هدف‌های متعارف و مشخص یک کتابشناسی را محقق می‌کند، من حیث المجموع زوایایی از منش و شخصیت افشار را نیز بازتاب هد. بنابراین، مخاطب در این کتاب اعم از کسی است که صرفا در جست و جوی فوائد علمی و ایران شناسی است.

کتاب «کتابشناسی موضوعی-تاریخی از چاپکرده‌ها و نوشته‌های ایرج افشار؛ منتشر شده در سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۲۳» تحقیق و تالیف میلاد عظیمی در سه جلد و در سه هزار و هفتصد صفحه با شمارگان هزار نسخه و قیمت ۱۵۰ هزار تومان از سوی موسسه خانه کتاب منتشر شده است.