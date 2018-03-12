رشد ۹.۸درصدی تصادفات در استان سمنان/ ۲۹۶ نفر جان باختند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار روح الامین قاسمی ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه با بیان اینکه تصادفات در استان سمنان ۹.۸درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است، ابراز داشت: تصادفات منجر به جرح ۸.۶ و تصادفات منجر به خسارت امسال ۱۱درصد افزایش را به نسبت سال قبل نشان می دهد.

وی بابیان اینکه تصادفات منجر به فوت در سمنان ۱۳.۵ درصد رشد داشت، ابراز داشت: از ابتدای سال جاری ۲۹۶ نفر در تصادفات جاده‌ای استان جان باختند.

جان باختن ۱۶ راکب موتور سیکلت

فرمانده انتظامی استان سمنان بابیان اینکه تصادفات برون‌شهری ۱۸.۵ درصد و حوادث درون‌شهری ۱۰۴درصد رشد داشته است، ابراز داَشت: کشته‌شدگان تصادفات درون‌شهری۵۱ نفر و جان‌باختگان حوادث برون‌شهری به ۲۴۵ نفر رسید و این درحالی است که این آمار در سال گذشته ۲۶ فوتی در تصادفات درون‌شهری و ۲۲۳ نفر در حوادث رانندگی برون‌شهری جان باختند.

قاسمی بابیان اینکه ۴۳ نقطه حادثه‌خیز در محورهای استان سمنان شناسایی‌شده است، تصریح کرد: ۱۹ نقطه پر تصادف در استان وجود دارد که برای رفع آن‌ها با دستگاه‌های مربوط رایزنی شده است و همچنین ۶۵درصد فوتی‌ها نیز در محور پرتردد تهران-مشهد رخ می‌دهد که برای کاهش آن‌ها باید استراحتگاه‌های بیشتری در طی مسیر دایر شود.

وی بابیان اینکه رانندگان وسایل نقلیه اغلب بدون رعایت نکات رانندگی در این محور تردد می کنند، افزود: امسال ۱۶ موتورسیکلت سوار فاقد کلاه ایمنی در درون شهرهای استان جان باختند که نشان می دهد رعایت نکات ایمنی می‌تواند تضمین‌کننده جان انسان باشد.

کاش ۷ درصدی سرقت در استان سمنان

فرمانده انتظامی استان سمنان بابیان اینکه سال گذشته بالغ‌بر هفت تن مواد مخدر در استان کشف شد، ابراز داشت: امسال شش تن و ۱۷۶ کیلو انواع مواد مخدر از ابتدای سال کشف و ۷۵ باند مواد مخدر در استان منهدم شد که البته بخش اعظمی از این کشفیات از خودروهای عبوری که سمنان را به عنوان معبر انتخاب کرده بودند مورد شناسایی قرار گرفت.

قاسمی بابیان اینکه درگذشته کشفیات مواد مخدر به کمتر از دو تن می‌رسید، تصریح کرد: امسال کشفیات مواد مخدر ۱۳درصد کاهش داشت.

وی بابیان اینکه ۷۱درصد سرقت‌های به وقوع پیوسته در استان به کشف منجر شده است، افزود: سرقت‌ها در استان هفت درصد کاهش داشت لذا از مردم تقاضا داریم قبل از سفر نوروزی موارد ایمنی را درباره منازل خود به‌دقت رعایت کنند.

دستگیری ۶۵ اراذل و اوباش

فرمانده انتظامی استان سمنان بابیان اینکه امسال در مجموع ۶۵ اراذل‌واوباش در استان دستگیر و روانه زندان شدند، ابراز داشت: این تعداد نشان از کاهش ۴۸ درصدی فعالیت اوباش در استان دارد و همچنین جرائم سایبری امسال با کشف ۹۰ درصدی پرونده‌های استان با رشد ۷۰درصدی روبرو هستیم.

قاسمی بابیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون جرائمی مثل آدم‌ربایی ۳۴ و یا چاقوکشی ۵۳درصد کاهش داشته است، تصریح کرد: در سایر جرائم مانند باج‌گیری و سرقت مسلحانه به طور ۱۰۰ درصدی شاهد کاهش وقوع جرم هستیم که نشان می دهد در این زمینه عملکرد پلیس کاملا مطلوب بوده است.

وی بابیان اینکه تماس با ۱۹۷ به میزان ۴۱درصد رشد داشت، افزود: ۲۸۱ هزار نفر با پلیس ۱۱۰ در یک سال اخیر تماس گرفتند که ۱۸۶ هزار از این تماس‌ها منجر به عملیات شد و همچنین مردم از مراکز مشاوره در کلانتری ها نیز استقبال مطلوبی داشتند.

۱۱۴ هزار قلم انواع مواد محترقه کشف و ضبط‌شد

فرمانده انتظامی سمنان با بیان اینکه طی روزهای منتهی به چهارشنبه سوری ۱۱۴ هزار قلم انواع مواد محترقه کشف و ضبط‌شده است، ابراز داشت: در ارتباط با خریدوفروش مواد محترقه ۲۷ نفر در کل استان دستگیر شدند.

قاسمی با بیان اینکه در برگزاری مراسم چهارشنبه سوری نگاه ناجا به سمت تامین امنیت و آرامش مردم است، تصریح کرد: شش کیلو مواد محترقه پرخطر نیز کشف شد که این اقدامات پیشگیرانه از حوادث دلخراش و تلخ شدن کام مردم در آستانه سال نو جلوگیری می‌کند.

وی بابیان اینکه در بازرسی از اصناف چهار واحد توزیع‌کننده مواد محترقه در استان سمنان پلمپ شده است، افزود: قطعا با افرادی که به دنبال سلب آسایش دیگران هستند به طور جد برخورد خواهد شد و اصناف نیز مورد رصد عوامل مربوط از نظر خریدوفروش و توزیع مواد محترقه قرار دارند.

کشف مواد محترقه ۷۳ درصد کاهش داشت

فرمانده انتظامی استان سمنان بابیان اینکه کشف مواد محترقه در استان ۷۳ درصد کاهش داشت، تصریح کرد: بی شک فرهنگ‌سازی در رسانه های عمومی و ارائه آموزش‌های لازم از سوی خانواده‌ها به نوجوانان می‌تواند آن‌ها را نسبت به خطرات مواد محترقه آگاه کند.

وی بابیان اینکه مراسم چهارشنبه سوری باید به همان روش های سنتی قدیم خود و به دور از خطر برگزار شود، اضافه کرد: رفتارهای پر خطر و استفاده از مواد محترقه ممکن است باعث بروز حوادثی شود که جبران آن ناممکن است بنابراین انتظار می‌رود هر فردی نسبت به مراعات حقوق دیگران احساس مسئولیت بیشتری داشته باشد تا چهارشنبه پایان سال به روزی پر از خاطرات خوش تبدیل شود.