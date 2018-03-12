استان قزوین آماده پذیرایی از مسافران نوروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان عضو ستاد سفرهای نوروزی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان برنامه های انجام شده برای استقبال از مسافران نوروزی را برای ایام عید تشریح کردند.

علی فرخزاد جانشین ستاد خدمات سفر در استان قزوین در این جلسه گفت: با هماهنگی دستگاههای خدمات رسان آمادگی کامل داریم تا پذیرای میهمانان نوروزی باشیم و برای مدیریت بحران در صورت بروز حوادث غیرمترقبه نیز اقدام لازم صورت گرفته است.

وی بیان کرد: در شورای ترافیک استان هم تدبیر لازم صورت گرفته تا ضمن روان سازی ترافیک زمینه کاهش سوانح جاده ای هم فراهم شده است.

فرخزاد تصریح کرد: بر اساس آمار در سال جاری میزان تلفات جاده ای در کشور حدود یک درصد افزایش یافته اما با اقدامات انجام شده شاهد کاهش تلفات سوانح در استان قزوین هستیم.

وی بیان کرد: با معرفی مناسب اماکن تاریخی و دیدنی استان شاهد افزایش ۲۶ درصدی بازدیدها از اماکن دیدنی هستیم و ۲۲ درصد میزان اقامت بالا رفته است که نشان می دهد اطلاع رسانی در این حوزه قابل قبول بوده است.

جانشین ستاد خدمات سفر استان قزوین اظهارداشت: امسال ۳۳۰ تخت در مراکز اقامتی استان اضافه شد و ۲۰۰ تخت نیز در مناطق بوم گردی ایجاد شد که می تواند زمینه اقامت مسافران را برای چند روز در استان مهیا کند.

فرخزاد اضافه کرد: باید قزوین را به مقصد گردشگری تبدیل کنیم و با تبلیغ در مبداء زمینه آشنایی مردم کشور با مراکز دیدنی را فراهم کنیم.

وی گفت: در روستاهای استان جاذبه های گردشگری فراوانی وجود دارد که با فعال کردن کمیته روستایی از این ظرفیت هم برای حضور گردشگران برخوردار شویم.

فرخزاد تصریح کرد: ظرفیت های ناشناخته زیادی در استان داریم که برخی از آنها مانند آبگرم یله گنبد، غارهای ناشناخته وقلاع تاریخی می تواند در این ایام مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهارداشت: قزوین در ردیف ۲۰ شهر گردشگری کشور قرار گرفته و خوشحالیم که می توانیم میزبان مسافرانی باشیم که به جای رفتن به شمال کشور در قزوین اقامت کرده و این شهر را به عنوان مقصد گردشگری انتخاب کنند.