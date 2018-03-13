تهدید میراث ۸۰۰۰ ساله در شهر ری/خطر خشک شدن «چشمه‌ علی»

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خلیل آبادی در پنجاه و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران تذکر پیش از دستور خود را به شرکت مترو تهران در خصوص خشک شدن چشمه علی در شهر ری اختصاص داد و افزود: یکی از فاخرترین آثار تاریخی کشور ایران بدون شک چشمهعلی یا به نام قدیمی آن سورنا در شهر ری است که دیرینگی آن به هشت هزار سال میرسد.
وی با بیان اینکه این میراث ارزشمند در سال ۱۳۱۳ به شماره ۲۰۲ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، عنوان کرد: در مجاورت این بنای تاریخی آثار دیگری از جمله باروی ری یا همان دیوار دفاعی در زمان جنگ و کتیبه فتحعلی شاه قاجار است که البته به صورت جداگانه واجد ارزش شناخته شده و در سال ۱۳۷۸ با شماره ۲۲۸۴ به ثبت رسیده است.
رئیس کمیته میراث فرهنگی و گردشگری شورای لسلامی شهر تهران افزود: این پکیج ارزشمند که به تنهایی مقصد گردشگری تعداد زیادی از گردشگران داخلی و خارجی است، اکنون در معرض خطری جدی قرار دارد.
خلیل آبادی، کمآبی شدید و در برخی مقاطع خشک شدن کامل چشمهعلی را امری ناگوار دانست و گفت: انعکاس خشک شدن آب این چشمه در شبکههای اجتماعی و البته بازدیدهای مکرر کمیته میراث فرهنگی و گردشگری شورای شهر از این اثر، خبر از روزهای تلخی برای مسافران نوروزی تهران در آستانه سال نو دارد.
وی در ادامه تصریح کرد: با تحقیقاتی که در خصوص چگونگی روند حفاری شرکت مترو در بخش جنوبی خط ۶ متروی تهران به عمل آوردهام، متوجه شدم شرکت حفاری مترو ضمن آسیب رساندن به گذرگاههای آب چشمهعلی و به تَبع آن ورود آب چشمه به تونل مترو در یک اقدام غیرمنصفانه آب حاصل از این نشتی را با پمپهای چندگانه به جریان فاضلاب شهری منتقل میکند.
رئیس کمیته میراث فرهنگی و گردشگری با تاکید بر اینکه طبق اسناد موجود و قابل دسترس برای خبرنگاران، تمام حقآبه چشمهعلی متعلق به زمین های کشاورزی شهرک علائین شهرری است، گفت: با توجه به دوران خشکسالی و زیر کشت رفتن ۴۰۰ هکتار از اراضی این منطقه، صنعت اکسیژن ساز روزهای آلوده تهران و دسترنج کشاورزان زحمتکش منطقه۲۰ رو به نابودی است.
رئیس کمیته میراث فرهنگی و گردشگری شورای شهر تهران، ری و تجریش خاطرنشان کرد: ضمن اعلام حمایت از توسعه خطوط ریلی شهری و رونق حملونقل عمومی درخواست دارم، همانطور که در برنامهریزیهای قبلی شاهد رعایت حال برج طغرل توسط شرکت حفاری بودیم، برای اوضاع اَسفبار چشمهعلی و کشاورزان رنجور منطقه۲۰ چارهای عاجل بیاندیشند.
خلیل آبادی در پایان از مورد توجه قرار گرفتن یکی از تذکرات مطرح شده توسط کمیته میراث فرهنگی و گردشگری در صحن خبر داد و گفت: شرکت مترو کارگاهی که به منظور تعبیه هواکش موزه فرش احداث کرده بود را جمع آوری کرده است.
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