  1. فرهنگ و ادب
  2. رسانه
۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۱۰

در مراسمی با عنوان «قلم مقدس»؛

یادبود چهلمین روز درگذشت رضا مقدسی برگزار می‌شود

یادبود چهلمین روز درگذشت رضا مقدسی برگزار می‌شود

مراسم چهلمین روز درگذشت زنده‌یاد رضا مقدسی مدیرعامل سابق خبرگزاری مهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره چهلمین روز درگذشت روزنامه‌نگار تراز انقلاب اسلامی رضا مقدسی با عنوان «قلم مقدس» برگزار می‌شود.

این مراسم چهارشنبه هفته جاری ۲۳ اسفند ماه از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در نخلستان اوج، خیابان مظفر شمالی، شماره ۹۸ برگزار می‌شود.

رضا مقدسی از فعالان رسانه‌ای بود که در سال ۱۳۴۶ در مشهد مقدس متولد شد و فعالیت رسانه‌ای را از دوران دانش‌آموزی و با نوشتن در نشریه دانش‌آموزی آغاز و سال‌ها به عنوان خبرنگار فعالیت کرد. حضور در بخش‌های مختلف تحریریه‌ صدا و سیما، دبیری سرویس‌های جامعه و سیاسی روزنامه جام‌جم، قائم مقامی همشهری، مدیرمسئولی روزنامه خبر، مدیرعاملی خبرگزاری مهر و مدیرمسئولی روزنامه بین‌المللی تهران تایمز و... بخشی از سوابق زنده‌یاد مقدسی است.

رضا مقدسی ۱۳ بهمن ماه امسال پس از تحمل یک دوره طولانی بیماری گوارشی، در سن ۵۰ سالگی دار فانی را وداع گفت.

کد مطلب 4250656

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه