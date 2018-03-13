به گزارش خبرنگار مهر، یادواره چهلمین روز درگذشت روزنامه‌نگار تراز انقلاب اسلامی رضا مقدسی با عنوان «قلم مقدس» برگزار می‌شود.

این مراسم چهارشنبه هفته جاری ۲۳ اسفند ماه از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در نخلستان اوج، خیابان مظفر شمالی، شماره ۹۸ برگزار می‌شود.

رضا مقدسی از فعالان رسانه‌ای بود که در سال ۱۳۴۶ در مشهد مقدس متولد شد و فعالیت رسانه‌ای را از دوران دانش‌آموزی و با نوشتن در نشریه دانش‌آموزی آغاز و سال‌ها به عنوان خبرنگار فعالیت کرد. حضور در بخش‌های مختلف تحریریه‌ صدا و سیما، دبیری سرویس‌های جامعه و سیاسی روزنامه جام‌جم، قائم مقامی همشهری، مدیرمسئولی روزنامه خبر، مدیرعاملی خبرگزاری مهر و مدیرمسئولی روزنامه بین‌المللی تهران تایمز و... بخشی از سوابق زنده‌یاد مقدسی است.

رضا مقدسی ۱۳ بهمن ماه امسال پس از تحمل یک دوره طولانی بیماری گوارشی، در سن ۵۰ سالگی دار فانی را وداع گفت.