ریختن آب روی محل سوختگی اقدام اولیه درمانی از سوی مردم است

فریدون عابدینی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال های گذشته بیشترین حادثه دیدگان چهارشنبه سوری شامل سوختگی های سطحی بود که آسیب دیدگان به صورت سرپایی درمان شدند.

وی بیان داشت: با این وجود تیم جراحی، متخصص بیهوشی، متخصص چشم پزشکی و مشاورین پزشکی از بیمارستان فیض و کاشانی آنکال هستند و تیم پرستارها را دو برابر کردیم.

مدیر بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان اعلام کرد: تعدادی تخت بیمارستانی را در بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان اضافه کردیم هرچند تمام اتاق های ما دو تخته است و ظرفیت سه تخته شدن هم دارد.

وی تاکید کرد: در مواردی که مواد محترقه منفجر می شود شاهد سوختگی عمیق هستیم و منجر به بستری شدن بیمار می شود.

عابدینی ادامه داد: با توجه به اینکه غالب افرادی که مبتلا به سوختگی می شوند هوشیاری آنها بالای ۱۵ است بنابراین نیاز به تیم جراحی پیدا نمی کنند مگر در موارد اندکی که فرد دچار سوختگی عمیق شده باشد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون موردی از سوختگی ناشی از چهارشنبه سوری را به بیمارستان ارجاع نداده‌اند، اضافه کرد: بین ۶۰ تا ۷۰ درصد از افراد حادثه دیده کسانی بودند که جزو مقصران نیستند و بنابراین توصیه ما به مردم این است که امشب فرزندانشان را از خود جدا نکنند.

مدیر بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان گفت: در موارد سوختگی باید حادثه دیدگان را از محل حادثه دور کرد و به آنها آرامش داد و پارچه تمیز یا مرطوب روی محل سوختگی کشید و یا با بطری آب روی محل سوختگی را در نیم ساعت اول شست و شو داد و از ریختن خمیر دندان، آرد و مالیدن کرم که مواد شیمیایی داشته و موجب تشدید سوختگی می شود، خودداری کنند.

وی اعلام کرد: سوختگی چون بر اثر آتش و حرارت به وجود آمده است تنها با آب درمان می شود.